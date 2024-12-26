РусГидро отмечает 20-летие

26 декабря РусГидро – крупнейшая по установленной мощности электроэнергетическая компания России (38,5 ГВт), национальный лидер по производству электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии – отмечает 20-летие.

Сегодня каждый восьмой киловатт-час электроэнергии и более половины «зеленой энергии» в стране вырабатывают электростанции РусГидро. 80% от этого объема дают ГЭС и ГАЭС. РусГидро входит в тройку крупнейших гидроэнергетических компаний мира.

РусГидро не имеет аналогов в России по разнообразию генерирующих объектов – в компании представлены все виды генерации за исключением атомной. Группа объединяет научно-исследовательские и проектные институты, строительный комплекс, электрические и тепловые сети, сбытовые компании. РусГидро работает более чем в 30 регионах России.

РусГидро объединяет 60 гидроэлектростанций – от первенцев ГОЭЛРО до крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС и крупнейшей в Европе Волжской ГЭС. Компания включает более 300 тепловых электростанций на Дальнем Востоке: от крупных ТЭЦ и ГРЭС до маленьких дизельных станций. В ДФО РусГидро обеспечивает более 70% выработки электроэнергии и более 50% выработки тепла, а также отвечает за распределение электроэнергии: более 100 тысяч километров линий электропередачи и больше 20 тысяч подстанций.

За 20 лет компания ввела в работу 65 электростанций общей установленной мощностью более 7 ГВт: от небольших солнечных станций до таких гигантов энергетики, как Богучанская ГЭС. РусГидро завершило ряд масштабных советских долгостроев: Бурейскую (2 010 МВт), Ирганайскую (400 МВт) и Зарамагскую (346 МВт) станции. Введены в работу новые Нижне-Бурейская (320 МВт) и Усть-Среднеканская (570 МВт) ГЭС, единственная в России ГЭС-ГАЭС – Зеленчукская (300/156 МВт), Гоцатлинская ГЭС (100 МВт), Кашхатау ГЭС (65,1 МВт), Гельбахская ГЭС (44 МВт) и многие другие.

На территории Северного Кавказа РусГидро реализует программу развития малой гидроэнергетики. Именно там наиболее благоприятные природные условия для работы малых гидроэлектростанций. По этой программе за последние несколько лет компания построила и включила в сеть пять малых ГЭС: Верхнебалкарскую (10 МВт), Усть-Джегутинскую (5,6 МВт), Барсучковскую (5,25 МВт), две Красногорские (24,9 МВт каждая). Строит и проектирует Черекскую (23,4 МВт), Башенную (10 МВт), Нихалойскую (23 МВт) и Верхнебаксанскую (23 МВт).

РусГидро не только строит ГЭС. Важной задачей для компании является модернизация действующих станций, поскольку многие из них работают 50 и более лет. РусГидро реализует не имеющую аналогов в России программу комплексной модернизации. В ее рамках будет заменена половина парка турбин, генераторов и трансформаторов гидростанций. Масштабы программы для отечественной энергетики беспрецедентны. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а комплексная модернизация генерирующих объектов как единых технологических комплексов. За 12 лет программы прирост установленной мощности ГЭС РусГидро составил более 600 МВт, что можно сравнить с появлением в составе компании еще одной большой экологически чистой электростанции.

В 2011 году государство передало РусГидро тепловые активы в ДФО. Дальневосточная энергетика остро нуждалась в обновлении, и РусГидро сразу же приступило к ее модернизации. Были построены новые современные тепловые станции: первая очередь Якутской ГРЭС-2 (164 МВт), вторая очередь Благовещенской ТЭЦ (124 МВт), Сахалинская ГРЭС-2 (120 МВт), ТЭЦ в г. Советская Гавань (126 МВт), ТЭЦ «Восточная» (139,5 МВт).

В настоящее время РусГидро работает над проектами строительства, модернизации и расширения еще шести тепловых электростанций. Их реализация в ближайшие несколько лет даст энергосистеме Дальнего Востока более двух гигаватт новых мощностей. Во всех этих проектах РусГидро использует современное, высокоэффективное оборудование российского производства, которое отвечает самым высоким экологическим требованиям.

РусГидро реализует ряд важных инфраструктурных проектов и в электросетевом комплексе Дальнего Востока. На повышение надежности энергоснабжения направлена реализация двух проектов модернизации электросетей: в Приморском крае (МиРЭК) и Сахалинской области (ПОУРЭК).

В части гидроэнергетики РусГидро планирует уже в следующем году завершить проектирование Нижне-Зейской ГЭС мощностью 400 МВт в Амурской области. Новая станция будет не только покрывать спрос на электроэнергию, но и защищать от наводнений, задерживая в водохранилище большие объемы паводка.

РусГидро активно работает над повышением уровня клиентоориентированности. Так, для улучшения качества услуг для розничных потребителей, компания открывает в регионах присутствия единые расчетно-информационные центры (ЕРИЦ). Сегодня их уже более 70. Реализация проекта способствует исполнению указов Президента России в части выполнения государственных программ «Цифровая экономика», «Доступная среда» и импортозамещения.

РусГидро осваивает новые виды бизнеса. В активе компании – зарядная сеть для электромобилей и электрокаршеринг. Начав всего с 10 электрозарядных станций в Приморье в 2019 году, РусГидро уже расширило сеть до 319 зарядных станций на территории более 40 регионов России. На сегодня это крупнейшая по географическому охвату сеть быстрых ЭЗС в России. При этом компания реализовала масштабный проект «Новый Шелковый путь»: электрозарядная сеть соединила Москву с Владивостоком. В развитие этого направления деятельности РусГидро запустило каршеринг электромобилей Грин Краб. Сегодня он доступен во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

РусГидро – одна из наиболее открытых и социально ответственных компаний в отрасли. РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, главная цель которой – создание условий и возможностей для устойчивого развития регионов присутствия Группы, формирование благоприятной социальной среды и содействие росту духовного, научно-технического и интеллектуального потенциала России.