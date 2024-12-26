Системный оператор обеспечил режимные условия для завершения масштабной реконструкции электросетевого комплекса Нижнего Приангарья

4 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) разработал и реализовал комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу новых и реконструированных объектов электроэнергетики, расположенных на территории Северо-Енисейского района Красноярского края.Ввод энергообъектов необходим для подключения новых золотодобывающих предприятий «Амикан» и «Полюс Красноярск».

Реализация крупнейшего проекта реконструкции сетевых объектов 220 кВ – подстанции (ПС) 220 кВ Тайга, ПС 220 кВ Раздолинская, воздушных линий (ВЛ) 220 кВ Приангарская – Раздолинская – стала важным этапом по развитию электросетевой инфраструктуры в одном из крупнейших золотодобывающих регионов страны – в районе Северо-Енисейского золотого пояса Красноярского края. В рамках реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь» обеспечено подключение к электрическим сетям Филиала ПАО «Россети» - МЭС Сибири новых промышленных предприятий «Горнорудной компании Амикан» (входит в состав АО «Полиметалл»), максимальной мощностью 15,2 МВт, и золотодобывающей компании «Полюс Красноярск» (входит в состав АО «Полюс»), суммарной максимальной мощностью 129 МВт.

В ходе реконструкции для обеспечения технологического присоединения предприятий на объектах компании «Россети» выполнены работы по увеличению пропускной способности двух воздушных линий электропередач (ВЛ) 220 кВ Приангарская – Раздолинская и увеличению в 1,5 раза номинальной трансформаторной мощности подстанции 220 кВ Тайга до 375 МВА, питающей новые промышленные мощности рудных компаний.

Завершающим этапом масштабного развития стал ввод в работу новой подстанции (ПС) 220 кВ Амикан для электроснабжения перспективного горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на золоторудном месторождении Ведуга, расположенном в 160 км к югу от города Северо-Енисейска в Красноярском крае.

«Реконструкция сетевого комплекса и новый питающий центр обеспечат надежное электроснабжение и стабильный уровень производства компаний «Полиметалл» и «Полюс», а также позволят расширить возможности по добыче золотой руды на территории Красноярского края», – отметил директор Красноярского РДУ Владимир Райлян.

В ходе реализации проектов по реконструкции сетевых объектов и строительству новой подстанции специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании технических заданий на проектирование, проектной и рабочей документации, проверке выполнения основных технических решений, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалистами Красноярского РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Системного оператора.

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