Филиал ПАО «Россети» повысил грозоупорность ЛЭП Ростовской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга заменили выработавший ресурс грозозащитный трос на линиях электропередачи 220 кВ, которые входят в схему выдачи мощности Новочеркасской ГРЭС и питают центральные районы Ростовской области. Выполненные работы повысят надежность электроснабжения потребителей в регионе.

Замена оборудования проведена на участках транзитов общей протяженностью 3,5 км с применением спецтехники. На опорах ЛЭП были установлены анкерные крепления и раскаточные ролики, по которым с помощью барабана и натяжной машины специалисты выполнили раскатку и натяжку грозотроса, затем его закрепили специальными зажимами.

Грозовой период в южных регионах составляет около восьми месяцев. Такие природные явления, как молнии и грозы, относятся к самым распространенным причинам отключения ЛЭП. Для защиты линий служит грозотрос. В процессе эксплуатации он теряет свои свойства, своевременная замена позволяет минимизировать риск технологических нарушений. Используется оборудование российского производства, характеризующееся высокой механической прочностью и длительным сроком службы – не менее 40 лет.