IEK GROUP представила НКУ FORMAT PRO на международном форуме «Электрические сети России ― 2024»

час назад
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Источник:
Группа компаний IEK
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Как обеспечить бесперебойное электроснабжение промышленных объектов? На международном форуме «Электрические сети России ― 2024» обсуждали, какие задачи решают производители силового электротехнического оборудования, чтобы потребители были уверены в защите технологических линий и безопасности персонала.

Руководитель бизнес-единицы «Силовые системы распределения энергии» IEK GROUP Дмитрий Дрюма рассказал, что компания создает собственные решения, способные заместить на российском рынке продукцию европейских брендов.

В частности, инженеры компании разработали, изготовили и испытали низковольтное комплектное устройство на токи до 4000 А. Также были модернизированы производственные мощности.

Результатом стал флагман IEK GROUP, инновационная разработка компании, ― НКУ FORMAT PRO. Два ключевых компонента новой системы ― оборудование линейки ARMAT IEK и разборные металлические корпуса серии FORMAT IEK.

«Премиальная линейка силовых автоматических выключателей ARMAT позволяет нам реализовывать проекты по силовому электроснабжению любой сложности. Сейчас ведется работа над созданием НКУ на токи до 6300 А», ― сообщил Дмитрий Дрюма.

Для нового НКУ инженеры IEK GROUP переосмыслили существующее решение на базе несущих стоек каркаса FORMAT и разработали новую систему. В ее основе стоит безопасность эксплуатирующего персонала, гибкость в создании решений, модульность, удобство и скорость монтажа.

Надежность НКУ FORMAT PRO подтверждена полным перечнем испытаний, включая разрушающие испытания сверхтоками на термическую стойкость и ударными токами на электродинамическую стойкость. Дмитрий Дрюма отметил, что цель IEK GROUP ― обеспечить потребителей надежным интеллектуальным оборудованием, дающим возможность цифровизации электроснабжения.

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IEK GROUP
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