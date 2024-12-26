По итогам 2024 года прогнозируется существенный рост отпуска электроэнергии из ЕНЭС

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел совещание о предварительных итогах работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) в 2024 году. В мероприятии участвовали руководители филиалов – МЭС и дочерних обществ, задействованных в обеспечении функционирования магистрального сетевого комплекса.

Было отмечено, что рост российской экономики отражается в том числе на динамике энергопотребления: по итогам года прогнозируется увеличение отпуска электроэнергии из ЕНЭС почти на 4%, с учетом новых объектов ЕНЭС. Как ожидается, общий объем выполненных договоров на технологическое присоединение составит 3,9 ГВт.

Приоритетной задачей было названо обеспечение высокой надежности электроснабжения потребителей. С начала текущего отопительного периода – в ноябре-декабре 2024 года – количество технологических нарушений в ЕНЭС сократилось на 10% к ноябрю-декабрю 2023 года. Как подчеркнул Андрей Муров, важно сохранить сформированный позитивный тренд.

Среди ключевых инвестиционных проектов 2024 года он выделил строительство объектов электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог, крупного дата-центра в Саратовской области, новых добывающих производств в Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).

Участники совещания также рассмотрели вопросы безопасности объектов ЕНЭС.