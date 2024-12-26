«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более 1,5 тысячи новых объектов в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за 11 месяцев 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям 1 514 новых объектов. В сумме им выдано почти 35 мегаватт мощности (МВт).

Для технологического присоединения потребителей энергетики ввели в эксплуатацию 22,4 км линий электропередачи 0,4/6-10 кВ и установили шесть дополнительных трансформаторных подстанций общей мощностью 1,3 МВА. На эти цели направлено почти 74 млн рублей.

К электросетевой инфраструктуре подключены многоквартирные и частные дома, фермерские и подсобные хозяйства, садовые участки и гаражи, объекты агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.

Электроэнергией обеспечены социально значимые учреждения, в том числе построенные в регионе в рамках национальных проектов «Образование», «Культура» и «Здравоохранение».

Всего с января по ноябрь текущего года в филиал «Севкавказэнерго» поступило 2 537 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям суммарной мощностью почти 120 МВт. По ним ведутся соответствующие работы.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.