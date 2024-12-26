«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией десять новых домов культуры в Тюменской области

В текущем году «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям дома культуры в пяти муниципалитетах Тюменской области. Для обеспечения надежного электроснабжения десяти культурно-досуговых учреждений энергетики обеспечили выдачу более 370 кВт мощности от 8 высоковольтных подстанций.

Строительство и реконструкция домов культуры в малых городах и селах проводится в рамках национального проекта «Культура». В 2024 году «Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией культурно-досуговые учреждения в Абатском, Ярковском, Уватском, Ишимском районах и Заводоуковском городском округе. В рамках техприсоединения объектов энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и построили 115 метров воздушных линий электропередачи. Контроль качества и количества передаваемой учреждениям электроэнергии осуществляют интеллектуальные приборы учета.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.