«Россети Юг» электрифицировали новую насосную станцию в Ростове-на-Дону

«Россети Юг» обеспечили электроснабжение канализационной насосной станции (КНС) коллектора № 62, введенного в эксплуатацию в Ростове-на-Дону. Данное сооружение обеспечивает надежным водоотведением Пролетарский, Первомайский, Кировский районы, а также позволит подключить к системе централизованного водоотведения новые жилые районы «Нового Ростова» и левобережную зону.

Вся система КНС производительностью более 120 кубометров в сутки автоматизирована. В станции расположены восемь насосов, из них шесть работают в постоянном режиме и два резервных.

Для электрификации станции энергетики построили две кабельные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью 1,6 км и установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/6 кВ с двумя трансформаторами суммарной мощностью 2 МВА. При нормальном режиме работы и должном обслуживании они могут эксплуатироваться до 50 лет. КТП подключена к подстанции 110 кВ, которая расположена в левобережной части города и обеспечивает бесперебойное электроснабжение спортивных объектов, включая стадион «Ростов Арена», а также потребителей прилегающих районов города. Максимальная предоставленная КНС мощность составляет 754 кВт.

Стоимость выполненных работ составила 25,4 млн рублей.