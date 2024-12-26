«Тривес» построит производственно-складской комплекс в Шушарах за 1,7 млрд рублей

Производитель медицинской и ортопедической продукции «Тривес» начал возводить производственно-складской комплекс в промзоне Шушары, сообщает «Новый проспект». Согласно данным Госстройнадзора, площадь объекта составит 19,7 тыс. кв. м., он займет территорию около 1 га. Разрешение на строительство выдано в ноябре 2024 года.

Затраты на возведение комплекса могут достичь 1,7 млрд рублей, так как за квадратный метр в Шушарах просят 80-90 тыс. рублей. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2025 года. В самом «Тривесе» информацию о строительстве не комментируют.

Согласно информации агентства Business Stat, с 2016 по 2019 года продажи ортопедических изделий в России выросли на 7,2% — до 1,6 млн штук. В 2020 году из-за пандемии продажи упали до 1,4 млн. В компании отмечали, что на текущий момент рынок не насыщен, в специализированных салонах в большинстве случаев продают импортную продукцию.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Setl Group построит на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» новый завод «Электроаппарат». Объем инвестиции в проект составит более 2,2 млрд. рублей, сообщили в компании.

Андрей Маркелов