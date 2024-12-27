Энергетики пермского филиала «Россети Урал» в рамках долгосрочного муниципального контракта оборудовали наружное освещение на более 100 улицах Перми

В течение 2023-2024 годов специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» построили в Перми сети наружного освещения общей протяженностью более 57 километров. Это небольшие улицы, межквартальные проезды, территории, находящиеся на стыке районов.

Ранее здесь наружное освещение отсутствовало, что создавало трудности в перемещении горожан в вечерние и ночные часы. В рамках исполнения контракта энергетики установили более 1 500 опор, протянули почти 60 километров провода, смонтировали почти 2 000 светильников. Согласно долгосрочному муниципальному контракту обслуживанием новых сетей наружного освещения также будет заниматься филиал «Пермэнерго».

Отметим, что обустройство наружного освещения улично-дорожной сети является одним из приоритетов в работе администрации города Перми. Качественное наружное освещение позволяет повысить безопасность жителей на улицах, снизить число дорожных аварий, уменьшить преступность в темное время суток, способствует созданию уютной и привлекательной городской среды.