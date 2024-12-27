КиТ-Трейд: поздравляем с наступающим Новым годом!
19 минут назад
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Дорогие коллеги и партнеры!
С наступающим Новым годом! В этот волшебный период мы хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто трудится в кабельной отрасли. Ваши усилия, профессионализм и преданность делу делают нашу сферу динамичной и успешной.
Прошедший год был полон вызовов и достижений. Мы вместе преодолевали трудности, внедряли инновации и достигали новых высот. Ваша работа способствует развитию технологий и улучшению качества жизни людей, и мы гордимся тем, что являемся частью этой важной индустрии.
Пусть Новый год принесет вам новые идеи, успешные проекты и крепкое здоровье. Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, творческих успехов и процветания.
С наилучшими пожеланиями,
Команда КиТ-Трейд
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей управления
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В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.0010.В.00229/24 со сроком действия с 13.12.2024 по 12.12.2029 на кабели управления общепромышленного применения, парной скрутки, с медными жилами, с числом пар жил от...
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