Системный оператор переходит на российский софт при планировании оптимального состава включенного генерирующего оборудования

Системный оператор выбрал отечественную разработку ArhiPlex на замену иностранному программному обеспечению, обеспечивающему реализацию процедуры выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО).

Тестирование российских ИТ-продуктов проходило в течение этого года в рамках начавшегося в октябре 2023 года пилотного проекта по импортозамещению оптимизационного ПО (солверов) для решения задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования. По итогам испытаний подтверждена возможность использования отечественного солвера ArhiPlex.

Данная разработка обладает необходимым быстродействием для эффективного решения задач оптимизации, в том числе задач Системного оператора, и использует набор общепринятых инструментов и протоколов для взаимодействия с интегрированным ПО, что обеспечивает возможность перехода с зарубежного на отечественный солвер.

«Программный комплекс соответствует требованиям и нормативам информационной безопасности и перед испытаниями прошел все необходимые экспертизы. Солвер работает в изолированном контуре Системного оператора, не взаимодействуя с внешней средой и обеспечивая надежное и стабильное функционирование систем», – отметил директор по цифровой трансформации Системного оператора Станислав Терентьев.

Тестирование российского солвера показало его высокий потенциал в решении масштабных задач оптимизации. ArhiPlex оперативно находит оптимальное решение математических задач с несколькими миллионами переменных и ограничений.

«Солвер ArhiPlex отвечает высочайшим требованиям, предъявляемым к производительности и точности решения задач оптимизации. Очень важно, чтобы при работе программных комплексов такого класса были исключены ошибки в процессе поиска решений. Приоритет данного критерия при выборе ПО обусловлен тем, что даже минимальные отклонения могут привести к рискам получения некорректных результатов планирования режимов работы ЕЭС России, что недопустимо», – заявил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов.

В 2025–2026 годах планируется масштабирование проекта на другие информационные системы оперативно-диспетчерского управления, требующие решения сложных оптимизационных задач.

Стратегия Системного оператора по импортозамещению и внедрению отечественных ИТ-решений рассчитана на несколько лет. В период до 2030 года в рамках планового процесса импортозамещения будет производиться замена системного и прикладного ПО на отечественное, а также модификация автоматизированных систем диспетчерского управления.

О процедуре ВСВГО

Выбор состава включенного генерирующего оборудования – один из важнейших процессов управления электроэнергетическим режимом энергосистемы России и одна из технологических процедур, обеспечивающих функционирование оптового рынка электроэнергии и мощности.

Задача этой формализованной процедуры – определение планового перечня включенных в работу и находящихся в холодном резерве единиц генерирующего оборудования. ВСВГО предусматривает ежесуточную подачу генерирующими компаниями Системному оператору информации о составе и технических параметрах генерирующего оборудования и Коммерческому оператору – о ценовых параметрах ценовых заявок ВСВГО. На основании этих данных, прогнозируемых параметров электроэнергетического режима энергосистемы и прогноза потребления мощности Системный оператор ежесуточно формирует в соответствии с математической моделью, утвержденной в составе регламентов оптового рынка, оптимальный состав генерирующего оборудования на предстоящий период от 2 до 4 дней с последующим ежедневным уточнением расчетов, что позволяет учесть актуальную информацию об изменениях в режимах работы сетевого и генерирующего оборудования.

Результаты расчетов ВСВГО доводятся до участников ОРЭМ и закладываются в доводимый до субъектов диспетчерского управления диспетчерский график, в соответствии с которым функционирует генерирующее оборудование электростанций.