Запущено строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» с подключением к аэропорту Пулково

Правительство уделяет пристальное внимание повышению транспортной доступности регионов. На 681-м км федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» стартовало строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«При развитии транспортного каркаса страны нам важно увязать все автодороги в единую сеть, поездки по которой будут гарантированно безопасны и комфортны для водителей и пассажиров. Для этого мы реализуем масштабные дорожные проекты. Все они направлены на увеличение пропускной способности трасс и сокращение времени в пути. Так, по поручению Президента стартовало строительство новой подъездной автомобильной дороги к аэропорту Пулково, которая берёт начало на 681-м км трассы М-11 “Нева„, далее пересекает Пулковское шоссе и примыкает непосредственно к въезду в аэропорт. Реализация этого проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к воздушной гавани с использованием скоростной трассы. Протяжённость соединительной дороги, а также всех съездов на пересечении М-11 “Нева„ и Пулковского шоссе составит 5,5 км», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что реализация проекта обеспечит качественной и безопасной инфраструктурой растущий пассажиропоток аэропорта Пулково. К тому же это внесёт значительный вклад в повышение транспортной доступности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По словам председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, строительство альтернативного маршрута с использованием трассы М-11 «Нева» поможет пользователям дороги быстро и безопасно добраться в аэропорт.

«Этот объект строится с учётом развития жилой застройки Пушкинского района, Конгрессно-выставочного центра “Экспофорум„, а также увеличения прогнозного пассажирооборота аэропорта Пулково. Благодаря ему повысится безопасность дорожного движения за счёт разгрузки Пулковского шоссе. Вместе с этим улучшится транспортная доступность жилых и туристических объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области за счёт разгрузки существующей дорожной сети от пассажиропотока аэропорта», – подчеркнул Вячеслав Петушенко.

Открыть движение по новому маршруту планируется в конце 2026 года.