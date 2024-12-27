Завершается строительство энергоэффективного дома в Москве

Группа компаний «КОРТРОС» заканчивает строительные работы на площадке своего флагманского столичного квартала HEADLINER. Финальная очередь жилого комплекса станет одним из первых в столице энергоэффективных домов благодаря солнечным панелям на фасадах.



Девелопер уже завершил монтаж 720 модулей, которые интегрированы в стоечно-ригельную систему фасадов нового здания высотного квартала на Шмитовском проезде. Срок службы панелей — более 50 лет. Общая номинальная выходная мощность составляет до 72 кВт. Объем выработки фасадной электростанции рассчитан на уровень более 25 тыс. кВт*ч/год. Подобная энергоэффективная технология обеспечит достаточный объем энергоснабжения для освещения мест общего пользования в домах, что, в итоге, сократит расходы жителей на оплату коммунальных услуг примерно на 20%.



Солнечные панели также способствуют снижению выбросов углекислого газа и уменьшению вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации технологически сложных высотных зданий. Производителем модулей для квартала HEADLINER выступила российская компания «Юнигрин Энерджи».

«Поддержка ESG-повестки и практическое внедрение энергоэффективных технологий в наши проекты с прицелом на долгосрочную выгоду для жителей — один из главных приоритетов визионерской стратегии развития компании. Мы внимательно следим за всеми актуальными трендами индустрии и тщательно выбираем партнеров для реализации таких решений. При этом предпочтение отдаем именно отечественным производителям», — рассказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

«Солнечные фасады задействуют в выработке электроэнергии всю площадь здания, которая намного больше крыши. Подобные фасады отлично подходят для столицы: не требуют очистки, т. к. расположены вертикально, и дополнительно используют отраженный от снега свет. Это решение сертифицировано для коммерческого и жилого строительства», — отметил директор департамента продаж РФ и СНГ «Юнигрин Энерджи» Александр Маслов.

ГК «КОРТРОС» начала внедрять технологии возобновляемых источников энергии в своих комплексах еще в 2021 г. в Академическом районе Екатеринбурга. Дебютный в России проект солнечной электростанции на крыше жилого здания компания реализовала в доме №36 по ул. Мехренцева. В 2023 г. в квартале «Олимпика», на блоке 12.8, девелопер впервые использовал фасадные фотоэлектрические панели. В 2024 г. аналогичные модули появились на двух домах комплекса «Спутник-1». Проектировщики и производители разработали уникальную вертикальную систему крепления модулей на фасады зданий. Фотоэлектрические панели — это комплексное решение, являющееся альтернативой стандартным вентфасадам. До недавнего времени в России выпускались только традиционные солнечные модули для электростанций, тогда как для фасадных панелей применяется особое стекло, способное выдерживать значительные ветровые и механические нагрузки. Вертикальная система также оптимальна в российских климатических условиях, поскольку исключает необходимость регулярной чистки от снега.