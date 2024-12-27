«Башкирский холод» построит компрессорный цех за 227 млн руб

АО "Башкирский холод" в рамках развития производства мороженого строит на территории предприятия в Уфе компрессорный цех, сообщила пресс-служба главы Башкирии.

Стоимость проекта оценивается в 227 млн рублей.

"Запуск объекта позволит повысить энергоэффективность складских помещений и линий по выпуску продукции", - отмечается в сообщении.

В настоящее время возведено модульное здание, установлено технологическое оборудование.

В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением льгот, инвестору также будет возмещена часть затрат на закупку техники.

Группа компаний "Башкирский холод" была создана в 2008 году в результате объединения фабрик ООО "Башкирское мороженое", ООО Серебряный снег", торгового дома ООО "Милк Трейд", ОАО Торгово-промышленной фирмы "Башкирский хладокомбинат". Предприятия группы производят мороженое пяти брендов в девяти форматах. Продукция представлена в оптовых и розничных точках продаж 18 регионов страны.