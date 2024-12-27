Правительство профинансирует строительство автомобильного обхода Орла, а также развитие трассы М-7 «Волга» в Башкирии

До конца 2024 года на начало строительства обхода Орла, а также на завершение работ по созданию обхода пяти населённых пунктов в Башкирии будет дополнительно выделено в общей сложности более 2,4 млрд рублей. Распоряжения об этом подписаны.

Финансирование из резервного фонда Правительства даст возможность в опережающем порядке начать подготовку территории к строительству участка трассы М-2 «Крым» в обход города Орла. На эти цели будет выделено 1,4 млрд рублей.

Транспортный обход протяжённостью более 16 км пройдёт по территории Орловского и Урицкого районов области и соединит две федеральные трассы – М-2 «Крым» и Р-120 Орел – Брянск – Смоленск, что позволит перенаправить транзитный поток, движущийся в направлениях Белоруссия – Казахстан, а также Брянск – Ростов, Сочи.

Завершение строительства четырёхполосной дороги с двумя мостами через реку Цон и ручей Норов, а также с несколькими путепроводами и транспортными развязками запланировано на 2028 год.

Ещё более 1 млрд рублей будет выделено для завершения работ на участке трассы М-7 «Волга» в Башкирии. Трасса, рабочее движение по которой было запущено с участием Президента 22 декабря, даёт возможность обойти сразу пять населённых пунктов в Башкирии – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Благодаря дополнительным федеральным средствам уровень готовности этого объекта повысится до 82,8%.

Говоря о принятом решении на заседании Правительства 27 декабря, Михаил Мишустин отметил, что дорожное строительство в России набрало высокий темп. Глава кабмина попросил Министерство строительства сделать всё возможное, чтобы его сохранить и дальше активно наращивать сеть дорог, которая повышает связанность населённых пунктов.

Работа идёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».