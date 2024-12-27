Новая разработка «МОСИТЛАБ»: мобильное приложение для СЦЗ

В новый год — с новым мегаудобным приложением для Скандинавского Центра Здоровья! «МОСИТЛАБ» представляет уникальную разработку — мобильный сервис для пациентов многофункциональной медицинской клиники.

Уделить больше времени себе, а не тратить его на обращение в регистратуру на поиск нужного специалиста. Теперь это могут сделать пациенты Скандинавского Центра Здоровья, удобно и легко. Всё благодаря новой разработке от компании «МОСИТЛАБ». С ней взаимодействие пациентов с клиникой выходит на новый уровень. Рассказываем, что полезного в приложении и почему оно так удобно.

Здесь собрана вся информация о пациенте и его обращениях в клинику, о результатах посещений и лечении. Есть удобная форма выбора нужного специалиста и записи к нему. И все это с быстрым доступом и максимально понятным интерфейсом.

Быстро и четко:

Авторизация возможна как через Госуслуги, так и с помощью e-mail или номера телефона.

Добавлена функция мгновенного доступна при помощи Face ID.

Приложение получило новый — стильный, но лаконичный — дизайн. Навигация проста и понятна для пациента любого возраста. Удобный и быстрый поиск необходимой информации доступен с главной страницы.

Также с главной страницы можно посмотреть свои актуальные записи к врачу и узнать о текущих выгодных акциях клиники.

Широкий функционал:

Пациент получает доступ ко всей своей истории посещений, с итогами приема, назначениями, результатами анализов.

Появилась возможность добавлять родственников, записывать их на прием, просматривать результаты их анализов и хранить в одном личном кабинете сразу несколько медицинских карт.

Запись к врачу стала проще и понятнее, разделена на категории: прием в клинике, онлайн-консультация, консультация перед операцией, чек-ап или вызов врача на дом.

Оплатить прием, проверить статус оплаты и подписать договор с клиникой тоже можно онлайн, освободив себя от лишнего документооборота и необходимости обращаться в регистратуру.

Внимание к деталям:

Есть таймер с обратным отсчетом до визита в клинику и своевременным напоминанием о визите.

В специальный раздел вынесена подробная информация о врачах клиники: квалификация, специализация, отзывы.

Добавлен чат для быстрой обратной связи по всем возникающим вопросам.

Приложение уже доступно для скачивания:

В следующем году сервис станет еще удобнее: его ждет второй этап развития! Будет еще больше расширен функционал: например, добавится интеграция с заказом лекарств из аптеки и данными ДМС, появится электронная таблетница. О выходе обновления будет объявлено заранее.

Мобильные приложения — одна из ключевых специализаций «МОСИТЛАБ», которая создает эффективные инструменты для цифровизации. Ранее IT-компания выпустила на рынок сервис оценки кабельно-проводниковой продукции Cable Justice, систему радиочастотной идентификации кабелей MAGNETAG и систему управления коммерческой недвижимостью ORDER. Медицинское обслуживание стало еще одной сферой, с которой компания работает в этом направлении.