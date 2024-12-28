Правительство РФ утвердило расширение территории ОЭЗ «Дубна» на 20%

Межведомственная рабочая группа Правительства России по вопросам создания особых экономических зон одобрила заявку на увеличение площади ОЭЗ «Дубна», которая предусматривает увеличение площади существующей территории на 56,5 га, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Межведомственная рабочая группа Правительства России по вопросам создания особых экономических зон одобрила заявку на увеличение площади ОЭЗ «Дубна», которая предусматривает увеличение площади существующей территории на 56,5 га, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В целях развития особой экономической зоны «Дубна» ее территория будет увеличена на 20%. Текущая площадь будет расширена еще на 56,5 га, в результате общая территория ОЭЗ составит 335 га. Это позволит привлечь в ОЭЗ «Дубна» еще не менее 26 технологичных компаний, объем инвестиций которых превысит 50 млрд рублей. На новых предприятиях дополнительно планируется создать 2 500 рабочих мест», - прокомментировала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основанием для расширения ОЭЗ «Дубна» стало успешное развитие на ее территории приоритетных для страны и региона направлений науки, технологий, промышленности, а также высокие темпы роста и эффективность площадки.

«Только в этом году к нам со своими проектами пришли 18 новых резидентов, и их общее число сегодня составляет 166. С каждым годом востребованность нашей площадки инвесторами и спрос на земельные участки под строительство собственных предприятий растет, а предоставление ОЭЗ дополнительной территории даст еще больше возможностей для дальнейшего строительства инфраструктуры, дополнительные инвестиции резидентов в производство, создание новых рабочих мест», - отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна», которая сегодня сохраняет лидерские позиции в регионе и стране, уже сделано немало. При поддержке федеральной и региональной власти для резидентов создана необходимая инженерная, транспортная, таможенная и социальная инфраструктура. Тепло, электричество, вода, телекоммуникации подводятся непосредственно к участкам резидентов, строящим собственные научно-производственные комплексы. У компаний есть возможность арендовать помещения на готовых площадях инновационно-технологических центров – такой опыт «Дубны» сегодня масштабируется по всей стране. Эти и другие факторы по созданию наилучших условий для работы резидентов способствуют тому, что ежегодно компании превышают плановые показатели по инвестициям, выручке, уплаченным в бюджеты всех уровней налогам.