ЦВЕТЛИТ: С наступающим Новым годом!

Уходит 2024 год и оставляет нам много хорошего. Мы все стали старше на год. Значит, немного мудрее. Приобрели новый опыт, узнали что-то новое и сделали важные для себя открытия. В этом году и в кабельной отрасли, и в жизни «Москабельмет» происходили яркие события и проводились важные встречи, продолжились ежегодные традиции и были интересные дебюты. Отличный был год, с этим не поспориш...