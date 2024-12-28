Завод «Энергокабель» поздравляет с Новым 2025 годом!

Дорогие коллеги, партнёры и друзья, примите наши самые тёплые пожелания в преддверии праздника!

Новогодняя ночь — это время подведения итогов уходящего года и начало новой страницы в жизни каждого из нас.

Мы желаем вам, чтобы наступающий год принёс столько радости, сколько дней в году, и чтобы все ваши планы осуществились. Пусть рядом будут те, с кем приятно делить и праздники, и будни, пусть в жизни случаются чудеса и сбываются самые заветные мечты, пусть здоровье будет крепким, а удача — постоянной. Пусть зимние каникулы подарят вам заряд бодрости и хорошего настроения!

Мы надеемся, что в наступающем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее друг к другу, а мир откроет перед нами новые возможности!

С праздником!