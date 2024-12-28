Опубликована новая Техническая брошюра №951 ИК С1 СИГРЭ, посвященная инвестиционному планированию строительства магистральной электрической сети

В электронной библиотеке СИГРЭ по направлению Исследовательского комитета СИГРЭ С1 «Планирование развития энергосистем и экономика» опубликована новая Техническая брошюра №951 «Принципы принятия решений по вопросам инвестиционного планирования строительства магистральной электрической сети (Transmission investment decision points and trees)».

Техническая брошюра является результатом работы рабочей группы C1.23. В ней описаны основные этапы принятия решения о строительстве и модернизации магистральной электрической сети с учётом текущих планов развития энергосистемы и расчёта инвестиционных составляющих проекта. Описана структура и процесс принятия решений в разных странах и их критерии, в том числе учёт развития генерации и потребления электрической энергии, обеспечение надежности электроснабжения потребителей.

Техническая брошюра доступна по ссылке.