Свыше 53 тысяч энергетиков Группы «Россети» находятся в готовности к работе в период новогодних праздников

Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел штаб электросетевого комплекса, посвященный организации работы в предстоящие праздничные и выходные дни – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Он отметил, что контроль за работой энергообъектов будет усилен во всех 82 регионах присутствия Группы «Россети». На случай нештатных ситуаций обеспечена готовность более 10,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад – 53,1 тыс. энергетиков и 26,3 тыс. ед. спецтехники, 7,8 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью 629 МВт.

Особое внимание уделяется регионам со сложными погодными условиями. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Якутии на Новый год возможны морозы до –50 градусов. Серьезное похолодание ожидается также на Алтае, в Амурской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Хабаровском крае. При этом во многих других частях страны, включая столичный регион, возможны осадки при частых переходах температуры «через ноль», что ведет к образованию наледи на проводах ЛЭП.

На всех объектах Группы «Россети» вводится режим технологической тишины. Не будут выполняться плановые работы и переключения, схемы сетей приведены к нормальным.

Установлен особый контроль за функционированием инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение мест массового отдыха граждан.

Также в период выходных и праздничных дней будут усилены меры обеспечения безопасности энергообъектов.