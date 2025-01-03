Традиционные итоги года «Москабельмет»: 10 ключевых направлений

«Москабельмет» подводит итоги уходящего года и вспоминает ключевые события и направления, которые оказали значительное влияние на его работу в 2024 году.

В уходящем году мы продолжили расширять горизонты, внедряли инновационные решения и укрепляли отношения с партнерами и клиентами. А еще заботились о своих сотрудниках и их семьях, поощряли высокий профессионализм и старания, погружали в секреты кабельного мира жителей и гостей столицы, ставили рекорды и отмечали юбилеи.

1. Рейтинг работодателей РБК. «Москабельмет» укрепил свои позиции надежного работодателя, войдя в III Рейтинг работодателей РБК. В этот раз репутация Группы была подтверждена новыми критериями оценки, которые включают мнение сотрудников — ключевой показатель современного подхода к управлению персоналом.

2. Забота об экологии. Проведя расчет выбросов парниковых газов за предыдущий год, «Завод Москабель» подтвердил, что у него низкий углеродный след и он строго соблюдает принципы ESG — устойчивой коммерческой деятельности. Выбросы составили 105 тонн, что существенно ниже уровня, установленного в соответствии Федеральным законом для регулируемых организаций. Также «Завод Москабель» наметил ряд инициатив, которые позволят сохранить низкий углеродный след даже при увеличении производства.

3. Прорыв года. Второе по счету участие на Спартакиаде «Моспром» принесло сборной Группы не только выходы в финал и серебряную медаль по хоккею. Команда «Москабельмет»/«МОСИТЛАБ» была признана «Прорывом года». За рекордное количество шайб, забитых в хоккейных мачтах турнира (55!), спортсмены получили специальный кубок соревнований. Матчи, которые проводила команда, стали одним из самых ярких событий завершившейся Спартакиады.

4. Мероприятия по всей стране. За год Группа приняла участие в крупных мероприятиях кабельной, нефтегазовой, энергетической, судовой и других отраслей. Они проходили в разных городах страны: от Санкт-Петербурга до Тюмени. Также «Москабельмет», совместно с партнерами, сам организовал ряд важных событий. В их числе конкурс профессионального мастерства «День электромонтера» в Архангельске, конференция «Алюминиевые инновации в наружном освещении» во Владивостоке, ежегодный турнир по баскетболу в Красноярске. Важной событийной частью стали открытые экскурсии в рамках проекта «Открой Моспром» и нового сотрудничества с Музеем Москвы.

5. Масштабная выставка в «Экспоцентре». Продукция «Москабельмет» — один из ключевых элементов мультимедийной выставки «Москва промышленная. Город будущего», которая прошла летом в рамках грандиозного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Кабели предприятия стали центром тематической локации «Кабельная промышленность». Она знакомила посетителей с отраслью через призму земли, воды, космоса, городской жилой инфраструктуры — областей, где используются кабели и провода от «Москабельмет».

6. Первый детский. Накануне Международного дня защиты детей «Москабельмет» провел у себя большой семейный праздник. В центре сквера открылась экспозиция «”Москабельмет” глазами детей», авторы которых, как и дети сотрудников, становившихся лучшими за месяц, были приглашены на мероприятие. Их ждали встречи с любимыми мультгероями, веселые игры, увлекательные викторины, посвященные миру электричества и кабелей, увлекательное путешествие на завод и, конечно, подарки.

7. Лучшие практики наставничества. «Завод Москабель» стал лауреатом конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы 2024»! Предприятие получило премию за проект «Повышение вовлеченности персонала в культуру непрерывных улучшений». Церемония награждения прошла в центре Москвы на масштабном тематическом мероприятии от Департамента экономической политики и развития города Москвы и Агентства стратегического развития.

8. «МКФ» — 25 лет. Предприятие Группы, которое занимает лидирующие позиции на российском рынке волоконно-оптических кабелей, в этом году отметил юбилей. Специально к этой дате «Москабельмет» выпустил материал, посвященный важным достижениями завода. Узнать о них можно здесь. Также к юбилею «МКФ» была приурочена одна из открытых экскурсий, которая проходила в рамках проекта «Открой Моспром».

9. Инновации и изобретения. Предприятия Группы зарегистрировало 10 новых патентов. Теперь Группе принадлежат права интеллектуальной собственности на 48 полезных моделей, 13 изобретений и 15 товарных знаков (в том числе ПАК «СОКОЛ»), а также промышленные образцы, программы для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем. «МОСИТЛАБ» представил новую, улучшенную версию системы APS INFIMUM, новое мобильное приложение для Скандинавского Центра Здоровья и другие разработки.

10. Чествование сотрудников. В этом году на «Москабельмет» появилась новая важная традиция — каждый месяц отмечать юбилейные стажи сотрудников. Также в течение года выбирали сотрудников, которые лучше всех проявили себя за месяц. Одно из таких награждений совпало со Днем информирования по итогам реализации кайдзен-программы. А на ежегодном традиционном вручении грамот, нагрудных и памятных знаков от «Ассоциации Электрокабель» награды получило рекордное число сотрудников Группы — 69 специалистов!

Все эти яркие моменты отражают нашу стратегию роста, подтверждают слаженную командную работу всего нашего большого штата и стремление к постоянному улучшению. Каждый из них стал шагом вперед на пути к достижению амбициозных целей, которые мы поставили перед собой. В новом году нам исполнится 130 лет — и он просто обязан быть еще лучше!