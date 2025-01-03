«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» организовал новогоднее представление для детей сотрудников
03 янв. 2025, 15:00
463
Время чтения ≈ 1 минута
Новый год — время чудес и волшебства! И чем их больше, тем лучше.
Поэтому Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» организовал новогоднее представление для детей сотрудников. В атмосфере сказки малыши и ребята постарше встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами, поводили хороводы у елки, а также посмотрели приключенческий спектакль «Сырная история». Завершился праздник традиционным фотографированием с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также вручением сладких подарков.
Надеемся, что праздник стал для наших детей незабываемым событием, полным смеха, радости и волшебства.
Как проходило представление https://rutube.ru/video/d1e1c1dbb36e80aa76ffbcefd74a26f9/
«ЭМ-КАБЕЛЬ» подвел итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2024 год
03 янв. 2025, 17:00
420
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подвело итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2024 год. Комиссия по технике безопасности и бережливому производству определила и наградила подразделения, у которых зафиксировано меньше всего нарушений за отчетный период. В этом году, как и в прошлом, победу среди основного производства одержал Цех N 1. Среди вспомогатель...
Компания:
ГК «Оптикэнерго» поздравляет с Новым годом
03 янв. 2025, 16:00
513
Дорогие коллеги, друзья, партнеры! Поздравляем всех с Новым годом! 2025 год в Группе Компаний "Оптикэнерго" объявлен Годом Перемен. Возьмем на себя смелость конкретизировать – годом перемен к новому, лучшему, совершенному. Давайте в новом году мыслить нестандартно, по-хорошему удивлять друг друга, делать то, что раньше не делали и добиваться целей, которых раньше не дости...
Компания:
ХКА поздравляет с Новым годом!
03 янв. 2025, 13:00
547
Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Мы благодарны каждому из вас за вклад в нашу общую цель – развивать кабельную промышленность, делать её еще более инновационной, позволяя устанавливать новые стандарты качества. В прошедшем году мы сделали большой шаг вперёд, внедряя передовые технологии и решения в наши производственные процессы. Мы гордимся нашими достижениями и уверены, что в сле...
Компания:
Традиционные итоги года «Москабельмет»: 10 ключевых направлений
03 янв. 2025, 12:00
578
«Москабельмет» подводит итоги уходящего года и вспоминает ключевые события и направления, которые оказали значительное влияние на его работу в 2024 году. В уходящем году мы продолжили расширять горизонты, внедряли инновационные решения и укрепляли отношения с партнерами и клиентами. А еще заботились о своих сотрудниках и их семьях, поощряли высокий профессионализм и старания, погр...
IEK GROUP ― партнер Федерации лыжных гонок Республики Тыва
03 янв. 2025, 11:00
627
В Кызыле при поддержке IEK GROUP состоялись I Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек «Включайся в жизнь!». Компания помогла организовать турнир как партнер Федерации лыжных гонок Республики Тыва. В первом крупном соревновании сезона в Тыве приняли участие спортсмены в возрасте от 13 до 16 лет и...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» информирует о режиме работы в праздничные дни
28 дек. 2024, 17:15
3792
Прием заявок на кабельно-проводниковую продукцию – с 3 января 2024 года. Отгрузка готовой продукции со складов: в г. Орле – с 5 января 2024 года, в г. Москве – с 9 января 2024 года. С 9 января 2025 года работаем в обычном режиме. Оформить заявку и уточнить детали заказа можно по телефону: 8 800 707-66-70 доб. 333 С наступающими праздниками! И до встречи в 2025 году!
Чувашкабель информирует о начале производства плетенок ПМЛ, ПМЛм ТУ 25.93.12-092-00214497-2023
28 дек. 2024, 15:45
3696
Акционерное общество «Завод «Чувашкабель» информирует о завершении комплекса мероприятий, связанных с подготовкой и освоением серийного производства плетенок металлических экранирующих типов ПМЛ и ПМЛм, соответствующих техническим условиям 25.93.12-092-00214497-2023. Данный проект реализован в рамках планомерной стратегии компании по расширению номенклатуры выпускаемой продукц...
Компания:
Завод «Энергокабель» поздравляет с Новым 2025 годом!
28 дек. 2024, 15:30
3567
Дорогие коллеги, партнёры и друзья, примите наши самые тёплые пожелания в преддверии праздника! Новогодняя ночь — это время подведения итогов уходящего года и начало новой страницы в жизни каждого из нас. Мы желаем вам, чтобы наступающий год принёс столько радости, сколько дней в году, и чтобы все ваши планы осуществились. Пусть рядом будут те, с кем приятно делить и праздники, и будни...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей управления с неэкранированными жилами
28 дек. 2024, 15:15
3409
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия: - № ЕАЭС RU C-RU.0010.В.00354/24 со сроком действия с 24.12.2024 по 23.12.2029 на кабели управления с медными жилами, с неэкранированными жилами, с числом жил от 7 до 108 включительно,...
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ: с наступающими Новым Годом и Рождеством!
28 дек. 2024, 15:00
3294
От всей души поздравляем Вас с наступающими Новым Годом и Рождеством! Хотим выразить искреннюю благодарность за Ваше доверие и плодотворное сотрудничество в уходящем году. Ваша безграничная поддержка и вера в нашу правоту в непростые для нас времена вдохновляют на новые достижения! Надеемся, что в 2025 году наше партнерство станет еще крепче и эффективнее. Пусть в новом году сбудутся все Ваш...
ЦВЕТЛИТ: С наступающим Новым годом!
28 дек. 2024, 14:45
2942
Дорогие коллеги, партнёры, друзья! Спешим поздравить Вас с волшебным праздником — наступающим Новым годом! Искренне желаем успешных проектов, верных партнёров и ярких идей. Пусть грядущий год принесёт благополучие, достаток и гармонию. Крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний! С праздниками — с Новым годом и Рождеством! Благодарим за сотрудничество в уходящем 2024 году!...
Компания:
Группа компаний «Москабельмет» поздравляет с новым годом
28 дек. 2024, 14:30
2636
Уходит 2024 год и оставляет нам много хорошего. Мы все стали старше на год. Значит, немного мудрее. Приобрели новый опыт, узнали что-то новое и сделали важные для себя открытия. В этом году и в кабельной отрасли, и в жизни «Москабельмет» происходили яркие события и проводились важные встречи, продолжились ежегодные традиции и были интересные дебюты. Отличный был год, с этим не поспориш...
Режкабель поздравляет с Новым годом и Рождеством!
28 дек. 2024, 14:15
2512
Дорогие коллеги, партнёры и друзья, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Пускай предстоящие праздники пройдут для вас продуктивно, желаем вам встретить грядущий год с оптимизмом и уверенностью! Уходящий год был полон вызовов, но благодаря вам — команде профессионалов, мы с лёгкостью встретили все сложности на нашем пути. В этом году Режкабель отметил 20-летие, поэтому предпри...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ поздравляет с Новым годом!
28 дек. 2024, 14:00
2566
2024 год подходит к концу. Для «Спецкабеля» он стал годом новых результатов, достижений и активной изобретательской деятельности! За год мы завершили четыре опытно-конструкторские работы, каждая из которых открывает новые горизонты в области кабельной продукции: Кабели для подводных лодок Комбинированный кабель для подключения всех систем аэродромов Фазостабильные кабели н...
Людиновокабель поздравляет с Новым 2025 годом!
28 дек. 2024, 13:45
2530
Пусть Новый год принесет вам радость, приятные сюрпризы и яркие эмоции. Пусть в ваших семьях царит гармония и взаимопонимание. Желаем Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и праздничного настроения!
Компания:
Богословский кабельный завод поздравляет с Новым годом и благодарит за сотрудничество!
28 дек. 2024, 13:30
1785
Уважаемые партнёры, коллеги и друзья! Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Этот праздник символизирует новые начинания и открывающиеся перед нами возможности. Пусть каждый поворот судьбы принесет только радостные события, наполняя вашу жизнь и жизнь ваших близких достатком, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне. Мы ценим нашу совместную работу и надеемся на дал...
Компания:
ЧЭАЗ вошел в состав Союза машиностроителей России
28 дек. 2024, 12:59
1239
Свидетельство об этом вручили генеральному директору Чебоксарского электроаппаратного завода Александру Горелову на заседании чувашского регионального отделения Союзмаша. На сегодня в этом Общероссийском отраслевом объединении работодателей почти 25 предприятий республики. Основные цели Союза машиностроителей - объединение усилий российских машиностроителей в деле представления и...
Компания:
Алюминиевый Вестник: На пороге юбилея
28 дек. 2024, 12:30
1216
Предлагаем Вам ознакомиться с новым Вестником Алюминиевой Ассоциации. В этом номере: От редакции Новости Алюминиевой Ассоциации Новости алюминиевой отрасли В фокусе На пороге Юбилея Событие СдALи на пятерку Актуально Алюминиевая эстетика архитектуры Это интересно Алюминий взлетел «Аистом» До встречи в 2025 году! Ознакомиться с Вестником Алюминиевой Ассоциаци...
Компания:
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравил подопечных благотворительного фонда с Новым годом
28 дек. 2024, 09:30
1225
В преддверии Нового года и Рождества завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравил подопечных Благотворительной общественной организации «Радуга» и подарил детям возможность посетить представление «Дедморозовка» в концертном зале «Москва». В этом праздничном представлении была создана незабываемая атмосфера радости, веселья и теплоты. Дети, избавившись от забот и тревог, смогл...
«Спецкабель»: Год инновационных прорывов и больших перспектив!
27 дек. 2024, 17:15
1461
2024 год близится к завершению, и для компании "Спецкабель" этот период оказался насыщенным новыми достижениями и активной работой над инновациями. За прошедший год компания успешно завершила четыре опытно-конструкторских проекта, каждый из которых открыл перед ней новые перспективы в сфере производства кабельной продукции: Кабели для подводных лодок. Комбинированный кабель дл...