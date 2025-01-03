Новый год — время чудес и волшебства! И чем их больше, тем лучше.

Поэтому Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» организовал новогоднее представление для детей сотрудников. В атмосфере сказки малыши и ребята постарше встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами, поводили хороводы у елки, а также посмотрели приключенческий спектакль «Сырная история». Завершился праздник традиционным фотографированием с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также вручением сладких подарков.

Надеемся, что праздник стал для наших детей незабываемым событием, полным смеха, радости и волшебства.

Как проходило представление https://rutube.ru/video/d1e1c1dbb36e80aa76ffbcefd74a26f9/