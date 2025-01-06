Экс-глава «Россети Центр» Игорь Маковский назначен гендиректором «Военно-строительной компании»

Приказом министра обороны (МО) РФ генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» МО (ППК ВСК) назначен Игорь Маковский, ранее возглавлявший «Россети Центр», передал «Коммерсант» 30 декабря.

Ранее 26 декабря «Коммерсант Черноземье» со ссылкой на источники сообщил о грядущих перестановках в «Россети Центр». Собеседник издания в компании рассказывал, что г-н Маковский может занять пост замминистра энергетики РФ по новым территориям. «Правда, пока это на уровне слухов, а они ходили и раньше. Например, года два–три назад Игоря Владимировича сватали на пост губернатора Владимирской области», – отмечал источник газеты.

Игорь Маковский окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Калининградский госуниверситет по специальности «юриспруденция» и Северо-Западную академию госслужбы. С 1993 по 1999 годы служил в вооруженных силах, являлся председателем совета директоров ООО «Европейская промышленная группа». Возглавлял АО «Янтарьэнерго». До назначения генеральным директором ППК ВСК руководил «Россети Центр» — управляющей компанией «Россети Центр и Приволжье». Отмечен орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ППК ВСК осуществляет реализацию самых крупных строительных проектов военного ведомства. Сейчас целый ряд её бывших руководящих сотрудников, а также экс-замминистра Тимур Иванов, курировавший компанию от министерства, находятся под следствием.

Источник: Коммерсант, Переток