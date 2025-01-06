Hyousung начал поставки трубного PP-RCT в Россию

Южнокорейская компания Hyosung стала первым азиатским производителем, разработавшим этот новейший тип трубного полипропилена (PolyPropylene Random copolymer with modified Crystallinity and Temperature resistance: PP-RCT), предназначенный для экструзии труб для горячего и холодного водоснабжения и радиаторного отопления. До этого в 1998 году Hyosung стал первым в Азии производителем трубного рандом-сополимера полипропилена предыдущего поколения PP-R марки R200P.

PP-RCT имеет более плотную кристаллическую решетку (большее количество молекулярных связей) в сравнении с PPR. Это позволяет трубам из PP-RCT выдерживать более высокое давление на стенки трубы, особенно при повышенных температурах. Трубопроводные системы из PP-RCT экономически более выгодны, чем трубопроводы из PP-R, за счет меньшей стоимости самой трубы и фитинга, меньшего диаметра трубы, меньшей толщины стенки и большей пропускной способности трубы, существенно большей долговечности, экономии на насосном оборудовании и электроэнергии. Монтаж трубопроводных систем из PP-RCT может осуществляться с помощью сварки, аналогично системам из PP-R.

Марка нового поколения трубного полипропилена (PP-RCT) производства Hyosung называется R202P. На новую марку сырья R202P в лаборатории Element (ранее Exova, Bodycote) недавно был выпущен сертификат длительной гидростатической прочности (Long-Term Hydrostatic Strength: LTHS). При 20°C трубы из R202P производства Hyosung в течение 50 лет имеют минимальную длительную прочность (Minimum Required Strength: MRS) на уровне 11,2 МПа. Таким образом, термостабилизированный полипропилен PP-RCT марки R202P классифицируется как PPR-112 в соответствии со стандартом ISO 12162.

В России партнером Hyosung по поставкам термостабилизированного трубного полипропилена PP-RCT марки R202P является компания Экопластикс - ведущий дистрибьютор импортных полимеров.