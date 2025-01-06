В 2024 году на Горьковской железной дороге уложено почти 174 км «бархатного» пути

06 янв. 2025, 17:00
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
РЖД
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В ходе путеремонтной кампании 2024 года на Горьковской железной дороге работники магистрали уложили 173,6 км бесстыкового, так называемого бархатного пути.

Железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, провели глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках, уложили новый путь. Кроме того, произведена замена 112 стрелочных переводов.

Наиболее масштабные работы проведены на участках Ветлжуская – Шеманиха, Андосово – Пильна, Шониха – Зименки, Пижма – Буреполом, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро, Балахна – Правдинск и Сатис – Берещино в Нижегородской области.

Кроме того, капитальный ремонт прошел на участках Ацвеж – Котельнич, Бумкомбинат – Просница, Яр – Кожиль, Чащинский – Юрья и Октябрьский – Панасюк – в Кировской области, Болдино – Ундол и Чулково – Гороховец – во Владимирской области, Кизнер – Саркуз – в Удмуртской республике.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«Бархатным» называется железнодорожный путь, рельсы которого практически не имеют стыков. Они большей, чем обычно, длины (около 800 м) и соединяются специальной сварочной машиной. Благодаря этому значительно повышается срок эксплуатации железнодорожного пути, а также подвижного состава.

Бесстыковой путь облегчает работу железнодорожникам, обеспечивает более высокую скорость движения и повышает комфорт пассажиров, поскольку позволяет двигаться поезду плавно и практически бесшумно. Кроме того, «бархатный» путь является и более безопасным, так как именно в зоне рельсового стыка проявляется большая часть дефектов.

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