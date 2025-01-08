Главное за 2024 год в цифровизации ТЭК России
11 часов назад
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Главное за 2024 год в цифровизации ТЭК России:
- 41% компаний ТЭК использует искусственный интеллект.
- Министерство энергетики России заняло первое место в рейтинге прозрачности закупок.
- Около 150 тысяч заявок подано на техническое присоединение к электросетям и сетям газового снабжения через ЕПГУ.
Компании Нацпроектстроя оснастили перегон «Коммунарка» - «Новомосковская» Троицкой линии цифровой автоматикой
28 дек. 2024, 17:00
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Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил объекты нового участка Троицкой линии московского метро цифровой автоматикой. Движение поездов между «Тютчевской» и «Новомосковской» открыл сегодня мэр столицы Сергей Собянин. На перегоне «Коммунарка» - «Новомосковская» установили систему интервального регулирования и цифровые питающие...
Запущен официальный сайт научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего»
19 дек. 2024, 17:44
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Образовательные программы, а также информация о научно-технических разработках участников научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» стали еще доступнее. Вся необходимая информация и продукты собраны в одном месте на официальном сайте консорциума. Сайт предлагает пользователям удобный интерфейс и широкий спектр функций. Платформа предназначена для обучения и развития...
Интеграция ИИ в ТЭК: достижения и препятствия
11 дек. 2024, 16:30
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Эдуард Шереметцев рассказал об уровне внедрения ИИ в ТЭК на открытой конференции ИСП РАН, посвященной 30-летию института и 300-летию Российской академии наук. «Более 40% компаний ТЭК уже применяют ИИ, занимая 3-е место среди всех отраслей экономики. Порядка 18% организаций комплекса планируют начать применять ИИ до 2026 года», – подчеркнул замминистра. На данный момент...
Промышленный контроллер «Росэлектроники» на базе «Эльбруса» прошел госрегистрацию
11 дек. 2024, 16:00
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Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех прошли государственную регистрацию и включены в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры России. Это позволяет использовать устройства на объектах критической информационной инфраструктуры для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами....
РУСАЛ разработал технологию контроля за контейнерами с помощью искусственного интеллекта
10 дек. 2024, 11:44
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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал технологию контроля за контейнерами с помощью искусственного интеллекта. Она позволяет в разы сократить время, необходимое для отправки контейнера с терминала на загрузку готовой продукцией. Технология детектирования контейнеров разработана «Инженерно-технологическим центром РУСАЛ» («РУСАЛ ИТЦ»), в данн...
Компания:
Сервис цифровых корпоративных коммуникаций Группы «Россети» стал победителем ComNews Awards
09 дек. 2024, 17:15
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ИТ-проект отмечен наградой в номинации «Самое тиражируемое решение». Он реализован на платформе VK WorkSpace и предусматривает широкий набор инструментов для совместной работы, включая мессенджер. Только на первом этапе к новой платформе подключатся 100 тыс. человек – это свыше 40% сотрудников Группы «Россети». В дальнейшем планируется масштабирование. Доступ по мо...
Что внутри у нацпроекта «Экономика данных»
06 дек. 2024, 10:30
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“Ъ” ознакомился с финальной редакцией нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», представленного в четверг на совете по стратегическому планированию у президента. В секретариате куратора — вице-премьера Дмитрия Григоренко— “Ъ” подтвердили актуальность документа. В Белом доме воспринимают нацпроект как центральный для всей сис...
Разработка Ростеха на основе ИИ способна предсказывать природные катаклизмы
05 дек. 2024, 10:30
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Новое ПО принимает, обрабатывает и анализирует гидрометеорологическую информацию, поступающую от космических аппаратов. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал на основе искусственного интеллекта программный модуль прогнозирования опасных природных явлений — штормов, землетрясений, извержений вулканов. Новое ПО стало частью компле...
Компании Нацпроектстроя цифровизировали три объекта БАМа в Хабаровском крае
29 нояб. 2024, 15:00
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Специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя перевели на цифровое управление движением поездов три объекта БАМа в Хабаровском крае. На станциях Новый Ургал и Хальгасо, а также путевом посту 3796 (перегон Хальгасо-Силинка) внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ. С помощью системы МПЦ-ЭЛ диспетчерский персонал сможет удаленно управлять стрелками и светоф...
Компании Нацпроектстроя цифровизировали станцию Тебисская на Транссибе
28 нояб. 2024, 17:45
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В Новосибирской области специалисты Дивизиона "Железные дороги" Нацпроектстроя оснастили станцию Тебисская на Транссибе цифровой автоматикой собственной разработки и производства. Управлять движением поездов на объекте будет современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ. Систему установили взамен устаревшего оборудования. Российская автоматика позволит через компьютер регулиро...
В российских регионах продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы
28 нояб. 2024, 14:15
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В 2024 году интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях. Мероприятия проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», на эти цели из федерального бюджета выделено финансирование в размере свыше 3,2 млрд руб., всего с 2020 года – более 22 млрд руб. «Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные до...
Актуальные вопросы цифровизации строительной отрасли и сферы ЖКХ обсудили в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
21 нояб. 2024, 17:45
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Участники заседания секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ обсудили итоги работы и перспективы развития цифровизации в рамках новых национальных проектов. Мероприятие состоялось под председательством Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодатель...
Компании Нацпроектстроя оснастили цифровой системой МПЦ-ЭЛ уже двести объектов в России
19 нояб. 2024, 12:44
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Станция БАМа Уктур стала двухсотым российским объектом, где ввели в эксплуатацию цифровую систему управления движением поездов МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя. «Восточный полигон лидирует по числу станций, оснащенных системой МПЦ-ЭЛ. Сегодня наша разработка управляет движением поездов более чем на 100 объектах БАМа и Транссиба. Пом...
Информационные модели энергосистем – цифровой каркас энергетики будущего
14 нояб. 2024, 10:30
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Об этом заявил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов на IVВсероссийской научно-практической конференции работающей молодежи ПАО «Интер РАО» в Иваново. «Цифровая трансформация энергетики влечет за собой переход отрасли на принципиально новую ступень развити...
Министр энергетики отметил высокий уровень цифровых решений ГК «Россети»
11 нояб. 2024, 18:00
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Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев посетил новый координационный центр группы компаний «Россети Центр», призванный повысить эффективность управления электросетевым комплексом. Визит министра подчеркнул значимость передовых цифровых решений, внедряемых для обеспечения надежности и устойчивости электроснабжения. Игорь Маковский по поручению Генерального директора П...
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«Россети Сибирь» передаёт опыт цифровизации энергетикам «Россети Ленэнерго»
11 нояб. 2024, 12:00
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Коллеги из Санкт-Петербурга провели в Красноярске два дня, изучая организацию оперативно-технологического и ситуационного управления сибирских «Россетей», а также системы управления знаниями сотрудников. «Цифровизация бизнес-процессов „Россети Сибирь“ построена на трёх вертикально интегрированных системах: КОТМИ-14 — SCADA обеспечивает оперативное упр...
Горнорудный дивизион «Росатома» расширяет применение цифрового решения в сфере промышленной безопасности «Умные каски»
08 нояб. 2024, 17:30
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ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского» (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») в рамках программы по цифровизации производственных процессов завершило внедрение комплексного решения по промышленной безопасности «Умные каски» (Proteqta) в двух своих подра...
Роль цифровизации в развитии международных отношений ТЭК
01 нояб. 2024, 11:15
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Цифровизация топливно-энергетического комплекса является важным вопросом как для России, так и для других стран. На III Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2024» Министерство энергетики рассказало о влиянии данного процесса на транснациональное взаимодействие в энергетической сфере. Для России торговля энергоносителями и трансфер сопутс...
Компании Нацпроектстроя перевели на цифровое управление станцию Кандалакша
31 окт. 2024, 14:30
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Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил современной российской автоматикой станцию Кандалакша в Мурманской области. На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С помощью цифровой системы персонал станции сможет через компьютер управлять сигналами светофоров и переключать стрелки, устанавливать маршруты поездов. В систе...
Замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев: Системный оператор проводит колоссальную работу по внедрению цифровых технологий
28 окт. 2024, 12:45
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Заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, курирующий вопросы цифровизации, посетил диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада (ОДУ Северо-Запада). Визит состоялся в рамках его участия в конференции, посвященной 5-летию Ассоциации «Цифровая энергетика». Генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей...