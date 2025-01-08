Главное за 2024 год в цифровизации ТЭК России:

В 2024 году интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях. Мероприятия проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», на эти цели из федерального бюджета выделено финансирование в размере свыше 3,2 млрд руб., всего с 2020 года – более 22 млрд руб. «Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные до...