Минтранс и Росавиация планируют строить площадки для БАС по запросам эксплуатантов

Минтранс и Росавиация предлагают в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС) строить посадочные площадки для беспилотников на основе запросов эксплуатантов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"В части показателя национального проекта "Беспилотные авиационные системы" Министерством транспорта и Росавиацией предлагается следующий подход к созданию инфраструктуры для беспилотников: перейти к созданию посадочных площадок без капитального строительства на основе запросов эксплуатантов, развивать мобильные площадки с привлечением инвесторов", - сказал он.

По словам вице-премьера, таким образом планируется наращивать объемы и приоритезировать ресурсы, ориентируясь в первую очередь на заказ и потребность в беспилотниках в различных отраслях экономики.

В ноябре заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков на Евразийском аэрокосмическом конгрессе сообщил, что к 2030 году планируется оборудовать 290 посадочных площадок для эксплуатации беспилотников во всех российских регионах.

По словам Добрякова, в 2025 году в планах разместить посадочные площадки в 16 субъектах РФ. На данный момент Ямало-Ненецкий автономный округ, Самарская и Томская области оснащены площадками, необходимыми для эксплуатации БАС.

Новак также отметил, что Минтранс увеличил целевые показатели авиационной подвижности населения в РФ в 2025-2027 года, заложенные в Единый план по достижению национальных целей развития, в среднем на 7%.

"В части показателя авиационной подвижности Минтранс пересмотрело плановые значения исходя из фактически достигнутых в 2024 году, в результате планы на ближайшую трехлетку увеличены в среднем на 7%, что обеспечивает ежегодный рост показателя", - сообщил Новак.

По его словам, в Едином плане по достижению национальных целей новая целевая линейка уже зафиксирована, и она также будет "зеркально" отражена в паспорте нацпроекта "Эффективная транспортная система".