Утверждены тарифы и предельные максимальные уровни цен (тарифов) на услуги, оказываемые АО «СО ЕЭС» на 2025 и 2026 годы

В соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, приказом ФАС России от 22.12.2023 № 1039/23(в редакции приказа ФАС России от 23.12.2024 № 1063/24, зарегистрирован Минюстом России 27.12.2024 № 80809), утверждены:

— тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем, оказываемые АО «СО ЕЭС»:

на 1-е полугодие 2025 года – 15 389,386 руб./МВт в месяц;

на 2-е полугодие 2025 года – 17 174,555 руб./МВт в месяц;

на 1-е полугодие 2026 года – 17 174,555 руб./МВт в месяц;

на 2-е полугодие 2026 года – 17 987,516 руб./МВт в месяц.

— предельные максимальные уровни цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые АО «СО ЕЭС»: