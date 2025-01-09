Ярославская верфь «Паритет-Центр» построит десять скоростных катеров с прозрачным дном

09 янв. 2025, 15:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
sudostroenie.info
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С 2025 года ярославская компания "Паритет-Центр" планирует построить 10 пассажирских высокоскоростных катеров проекта L370 на класс Российского морского регистра судоходства (РС). Об этом говорится в сообщении РС от 9 января.

В минувшем году под техническим наблюдением специалистов Ярославского участка Нижегородского филиала РС "Паритет-Центр" построил два высокоскоростных катера проекта L370 "Капучино" и "Шампань". Суда переданы заказчику для работы на туристических прогулочных маршрутах.

Особенностью судна проекта L370 является прозрачное дно. Катер может вместить до 20 пассажиров, позволяя им наблюдать за подводным миром во время морской прогулки. Передвигается судно с помощью подводного крыла и подвесных двигателей.

В 2025 году компания "Паритет-Центр" отметит 30 лет со дня начала деятельности, добавляют в РС.

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