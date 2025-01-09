Новый резидент ТОР «Бурятия» обеспечит топливом Гусиноозерскую ГРЭС, подняв добычу угля до 3,5 млн тонн в год

Компания «Угольный разрез» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» для развития Окино-Ключевского буроугольного месторождения в Республике Бурятия. Результатом реализации проекта станет увеличение объема добычи и отгрузки бурого угля до 3,5 млн тонн в год для обеспечения растущей потребности Гусиноозерской ГРЭС мощностью 1 224 МВт. Ввод проекта намечен на 2028 год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вложения в проект составят 13,7 млрд рублей, создается 89 рабочих мест.

Гусиноозерская ГРЭС обеспечивает электроэнергией потребителей Бурятии и соседних регионов, а также тепловой энергией город Гусиноозёрск, где проживают более 24 тыс. человек. С 2022 по 2024 годы выполнена модернизация 1, 2 и 3 энергоблоков станции. Учитывая имеющийся сегодня повышенный спрос на электроэнергию, загрузка станции будет расти. Для удовлетворения спроса одним из решений может стать строительство нового энергоблока Гусиноозерской ГРЭС.

«В целях обеспечения растущей и потенциальной потребности станции в топливе мы приступили к реализации проекта по увеличению объемов добычи и отгрузки бурого угля с Окино-Ключевского месторождения до 3,5 млн тонн в год. Доставить такие объемы возможно только при использовании железнодорожного транспорта, поэтому в рамках проекта будет построена новая железная дорога протяженностью порядка 80 километров. Она свяжет месторождение и электростанцию», - сообщил генеральный директор ООО «Угольный разрез Олег Потёмкин.

Как отметил директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Виталий Пономарев, реализация новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, активный экономический и социальный рост регионов, повышение качества жизни людей неразрывно связаны с развитием энергетики. Необходимо создавать новые объекты генерации с применением мер господдержки. И сегодня такие объекты создаются, в том числе в рамках преференциальных режимов ТОР, Арктической зоны России. Одним из них является проект компании «Угольный разрез». Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойную поставку в долгосрочной перспективе необходимого объема бурого угля на Гусиноозерскую ГРЭС, обеспечивающей до 85% электропотребления Республики Бурятия.

«Для того, чтобы проект компании «Угольный разрез» смог получить статус резидента и пользоваться значительным набором мер господдержки, Минвостокразвития России, КРДВ и региональные власти вместе с инвестором провели работу по расширению границ ТОР «Бурятия». Новому резиденту со стороны КРДВ будет передана земля в льготную аренду для строительства железной дороги. Мы обеспечиваем применение необходимых льгот и преференций важному для всей республики проекту, которые помогут реализовать проект в намеченные сроки в заявленных характеристиках, комплексно сопровождаем деятельность резидента», - директор КРДВ Бурятия Дмитрий Хамеруев.

На ТОР «Бурятия» по соглашениям с КРДВ реализуют проекты 20 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. Инвесторы вкладывают более 51,9 млрд рублей, создают свыше 2,2 тыс. рабочих мест. Фактически вложено более 5,57 млрд рублей, создано 360 рабочих мест.