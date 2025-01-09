«Россети Тюмень» установят более 5 тысяч птицезащитных устройств на ЛЭП в Тюменском макрорегионе

В течение 2025 года «Россети Тюмень» выполнят монтаж порядка 5,2 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. На реализацию технических мероприятий и повышение надежности электроснабжения макрорегиона с населением 3,8 млн человек энергокомпания направит около 26 млн рублей.

На опорах высоковольтных ЛЭП установят антиприсадочные и защитно-барьерные ПЗУ. Первые затрудняют посадку и гнездование птиц вблизи объектов под напряжением, вторые – защищают пернатых от контакта с гирляндами изоляторов и другими потенциально опасными для них элементами линейных энергообъектов. Размещение птицезащитных устройств способствует сохранению биоразнообразия, а также позволяет повысить надежность электроснабжения жителей, благодаря предупреждению возможных технологических нарушений, связанных с жизнедеятельностью птиц. Наибольший объем работ будет выполнен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, где планируют установить более 2,6 тыс. специальных устройств. Еще свыше двух тысяч ПЗУ разместят на высоковольтных линиях Тюменской области и около 500 – в ЯНАО.

Установка птицезащитных устройств осуществляется согласно экологической и технической политике «Россети Тюмень». Всего с 2019 года энергетики смонтировали на объектах в трех регионах Западной Сибири почти 26 тысяч ПЗУ, направив на эти цели более 106 млн рублей.