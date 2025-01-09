Специалисты Хабаровской ТЭЦ-2 завершили реконструкцию котельной в с. Некрасовка

Энергетики Хабаровской ТЭЦ-2 АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) закончили реконструкцию котельной в с. Некрасовка Хабаровского района Хабаровского края. В результате проведенных работ установленная мощность увеличилась и составляет — 41,6 МВт (или 35, 776 Гкал/ч). На проведение работ было направлено более 100 млн. рублей.

Некрасовская котельная возведена на месте старой насосной станции и введена в эксплуатацию в 2014 году с установленной мощностью 30,2 Гкал/ч. В 2018 году принято решение о ее реконструкции, чтобы увеличить тепловую мощность и удовлетворить растущие потребности населенных пунктов.

В результате проведенных работ котельная: получила новое современное оборудование, закуплен и смонтирован напольный водогрейный котел, проведена установка теплообменного оборудования и системы химводоподготовки, смонтирована дополнительная 35-метровая дымовая труба и административно-бытовой корпус для комфортной работы энергетиков.

Сегодня котельная отапливает поселки Некрасовка и Дружба. Это более 100 жилых домов, а также образовательные учреждения, больницы, поликлиники, развлекательные центры и множество коммерческих помещений.