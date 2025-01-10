Контракт на постройку буксира проекта NE060 для «Росморпорта» получил Судостроительный завод имени Бутомы

Контракт на выполнение работ по строительству буксира ледового класса Arc6 для ФГУП "Росморпорт" будет заключен с АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (входит в контур управления Судостроительной корпорации "Ак Барс"). Это следует из опубликованного 9 января 2025 года протокола закупочной процедуры.



Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, на участие в объявленном 10 декабря 2024 года запросе котировок с начальной максимальной ценой 3,8 млрд рублей была подана одна заявка на 3,785 млрд рублей. С учетом того, что АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" и его заявка соответствуют требованиям документации запроса, заказчиком было принято решение заключить договор по предложенной цене.



По условиям контракта буксир должен быть передан заказчику в морском порту Архангельск 31 мая 2028 года.



Напомним, согласно закупочной документации, судно планируется строить на основе технического проекта NE060. Проект договора предусматривает строительство одного буксира ледового класса Arc6. Также предусмотрен опцион на поставку еще 2 единиц.



Технический проект NE060 был разработан компаний "Нордик Инжиниринг" по заказу "Росморпорта" в марте 2024 года.



Буксир проекта NE060 представляет собой стальное однопалубное самоходное судно, с рулевой рубкой кругового обзора, с машинным отделением, расположенным в средней части судна, двумя дизельными энергетическими установками, работающими на полноповоротные винто-рулевые колонки (ВРК), с водонепроницаемыми переборками, делящими судно на непроницаемые отсеки.



Судно предназначено для выполнения функции сопровождения и кантовки крупнотоннажных судов; доставки, высадки/съемки лоцманов на/с судов; выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях; обеспечения выполнения работ по ликвидации аварийных разливов нефти; выполнения функции пожаротушения на других судах.



Буксиры проекта NE060 планируется эксплуатировать на маршрутах Северного морского пути.