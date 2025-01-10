TDM ELECTRIC опережает нововведения: подтверждение качества товаров уже доступно

Во втором и третьем чтениях Государственная Дума РФ приняла закон, который требует от маркетплейсов подтверждения качества всех товаров, представленных на их платформах. Эта мера направлена на укрепление доверия потребителей и обеспечение безопасности продукции в онлайн-секторе. Продавцам маркетплейсов предстоит разместить ссылки на реестр сертификатов соответствия в карточках товаров, что станет обязательным требованием с 1 сентября 2026 года.

До вступления закона в силу у владельцев маркетплейсов и агрегаторов остается время на подготовку технической базы для обеспечения возможности размещения данных пользователями. Однако некоторые компании уже начали действовать заблаговременно. Так, TDM ELECTRIC, осознав важность предстоящих изменений, приступила к размещению сертификатов соответствия на свою продукцию в личных кабинетах маркетплейсов с 2024 года. Потребители смогут получить доступ к этим документам по запросу, что позволит им легко проверить соответствие товаров установленным стандартам. Такой подход помогает компании не только соблюдать будущие требования законодательства, но и создавать благоприятные условия для своих клиентов, укрепляя их уверенность в качестве продукции TDM ELECTRIC.