Первая газотурбинная станция на вечной мерзлоте отмечает 55-летие

Сегодня, 10 января, уникальная по замыслу и исполнению Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) отмечает 55-летний юбилей. В этот день в 1970 году первая газотурбинная установка включена в сеть, что создало импульс для экономического и промышленного развития Якутии.

Якутская ГРЭС поистине уникальна. Впервые в нашей стране тепловая электростанция была построена на свайном основании на вечной мерзлоте. Именно здесь была впервые использована газотурбинная установка отечественного производства мощностью 25 МВт. А уже через год мощность станции достигла 100 МВт, и Якутск получил такую необходимую для развития электроэнергию.

До 1 января 2019 года, находясь в изолированной энергосистеме, Якутская ГРЭС обеспечивала до 94% выработки электроэнергии в Центральной Якутии и 54% тепла для города Якутска. После присоединения региона к Единой энергосистеме России ГРЭС и введенная в 2017 году первая очередь Якутской ГРЭС-2 обеспечивают электроэнергией не только потребителей республики, но и Дальнего Востока, по-прежнему являясь стабильной основой энергетической безопасности северного края.

Сегодня Якутская ГРЭС — надежный развивающийся объект, оборудование которого постоянно обновляется и модернизируется. Работники станции продолжают славные традиции нескольких поколений энергетиков, отдавших знания и силы ради бесперебойного электро- и теплоснабжения населения и предприятий.