«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 3 000 жителей Ломоносовского района Ленинградской области

Сегодня, 10 января, уникальная по замыслу и исполнению Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) отмечает 55-летний юбилей. В этот день в 1970 году первая газотурбинная установка включена в сеть, что создало импульс для экономического и промышленного развития Якутии. Якутская ГРЭС поистине уникальна. Впервые в нашей стране тепловая электростанция была построена на...