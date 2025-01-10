«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 3 000 жителей Ломоносовского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» завершили модернизацию подстанции 110 кВ «Красное село-2», обеспечивающей электроэнергией жителей Ломоносовского района Ленинградской области.
Энергетики заменили устаревший масляный выключатель на современный элегазового типа. Новое оборудование отечественного производства позволяет проводить оперативные включения и отключения электрических цепей под нагрузкой и при коротких замыканиях, а также может работать в режиме автоматических повторных включений.
«Работы проведены в рамках ремонтной программы. В результате повышена надежность и качество электроснабжения жителей нескольких населенных пунктов, в том числе деревень Малое Карлино, Горелово и близлежащих СНТ, а также социальных объектов: школы, детского сада, котельной», - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» Николай Шмыгин.