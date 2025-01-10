Заключен контракт на реконструкцию путепровода на трассе А-146 под Крымском

10 янв. 2025, 17:00
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Источник:
dorinfo.ru
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Под Крымском в Краснодарском крае реконструируют сложный путепровод через железнодорожные пути на 113-м км федеральной трассы А-146 «Краснодар - Верхнебаканский». ФКУ «Черноморье» заключило контракт с подрядной организацией, которая выполнит работы на объекте. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба ФКУ.

Путепровод был построен в 1965 году, сегодня он уже не соответствует возросшим требованиям по обеспечению транспортной безопасности. Основная задача реконструкции - изменение габарита проезжей части путем расширения до четырех полос движения. Данные работы позволят увеличить пропускную способность на участке дороги.

«Для связи разобщенных территорий прилегающей жилой и промышленной застройки проектом предусматривается строительство путепровода на 113-м км, а на пересечении с железнодорожной веткой будет выполнена реконструкция существующего путепровода на 113-м км», - говорится в сообщении пресс-службы.

Искусственное сооружение оснастят шумозащитными экранами, локальными очистными сооружениями, водопропускными трубами и освещением. Также проектом предусмотрено устройство местных проездов общей протяженность более 1,5 км - это необходимо для обеспечения разворота и транспортной связи разобщенных территорий.

Реконструкцию планируют проводить без организации реверсивного движения. Для проезда транзитного транспорта построят временную объездную дорогу с устройством временных путепроводов и подходов-эстакад.

В настоящий момент на объекте ведутся работы по подготовке территории строительства, проводится имущественно-правовая инвентаризация земельных участков, их выкуп и переоформление, а также выполняется разработка рабочей документации.

Ввести объект в эксплуатацию намерены в ноябре 2028 года.

Добавим, в конце минувшего года на 19-м км трассы А-146 в Краснодарском крае приступили к строительству транспортной развязки в районе Чибийского канала. Проектом предусмотрено строительство пяти искусственных сооружений, включая два моста и три путепровода, один из которых - над ж/д путями.

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