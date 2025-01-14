Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей на Новосходненском шоссе в г. о. Химки

Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в районе Новосходненского шоссе в г. о. Химки. Выполненные работы обеспечили условия для подключения к сетям новых потребителей ОНТ «Горки».

В рамках договоров на технологическое присоединение заявителей к сетям компании энергетики построили участок воздушной линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 300 метров от КТП-157. Также установлены 10 опор и смонтированы приборы учета электроэнергии. Строительство ЛЭП также позволит в будущем подключить к сетям новых потребителей в данной местности.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.