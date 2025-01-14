На Смоленской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года

Первым в плановый ремонт в соответствии с графиком, утвержденным Концерном «Росэнергоатом», выведен энергоблок №3 Смоленской АЭС. Менее чем за два месяца специалистам предстоит выполнить около 500 технологических операций на оборудовании реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов.



В работах будут задействованы более 2-х тысяч сотрудников. Они осуществят ультразвуковой контроль технологических каналов и каналов системы управления и защиты энергоблока, измерят их геометрические параметры для определения состояния графитовой кладки, а также выполнят ряд других важных для поддержания безопасности работ.



Кроме операций, связанных с текущим техническим обслуживанием и ремонтом, будет проведён работ по модернизации системы технического водоснабжения машинного зала ЭБ-3, системы управления арматурой на напоре питательных электронасосов и арматуры питательной воды.

«Мы мобилизовали ресурсы с тем, чтобы не только выдержать намеченный темп ремонтных работ, но и оптимизировать сроки относительно установленных значений без ущерба для качества и безопасности, основываясь на имеющемся опыте, риск-ориентированном подходе и методологии производственной системы Росатома (ПСР)», - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Он также подчеркнул, что успех в достижении целей зависит от вовлечённости всех участников процесса - от руководителей и их умения анализировать решения с точки зрения безопасности и эффективности до таланта каждого слесаря, сварщика, мастера и инженера.



Отметим, что Смоленская АЭС ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.



Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт.



Всего по плану ремонтная кампания Смоленской АЭС 2025 года продлится 180 суток: с 8 марта до 16 апреля будет отключен от сети энергоблок №2, с 10 мая до 07 августа – энергоблок №1, на котором, кроме всего прочего, будет выполнен третий этап работ по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора.