Группа «Россети» завершила проект техприсоединения крупного предприятия по производству проката в Волгоградской области

«Россети» обеспечили возможность подключения к электросетям нового комплекса по производству металлопроката «Русской нержавеющей компании» в городе Волжском. Максимальная мощность технологического присоединения составит около 358 МВт. Стоимость работ – более 1,7 млрд рублей. При реализации проекта использовалось оборудование отечественного производства.

В магистральном электросетевом комплексе специалисты филиала компании – МЭС Юга – модернизировали один из ключевых энергообъектов региона 500 кВ. В частности, энергетики расширили подстанцию на три ячейки 220 кВ, установили новое коммутационное оборудование, а также шкафы релейной защиты. Смонтированы элегазовые выключатели, которые обеспечат надежную работу в случае резких перепадов температур, что особенно актуально в климатических условиях региона.

Кроме того, построены ЛЭП 220 кВ к питающим центрам заявителя.

В распределительных сетях специалисты «Россети Юг» реконструировали две ЛЭП 110 кВ: энергетики разделили воздушные линии совместного подвеса на два самостоятельных участка в месте их пересечения со строящимися магистральными ЛЭП.

Новый объект РНК будет расположен на площади около 60 га, в его состав войдут цеха холодного и горячего проката и электросталеплавильный комплекс. На предприятии будет создано до 3 тыс. рабочих мест. Проект послужит драйвером развития целого ряда смежных отраслей и производств.