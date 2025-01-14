«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией шесть электрозарядных станций в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили мероприятия по подключению к электрическим сетям шести зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. В сумме им выдано более мегаватта мощности. В рамках технологического присоединения новых электрозаправок энергетики построили 65 метров линий электропередачи 6-10 кВ.



Для удобства жителей и гостей Карачаево-Черкесии электрозарядные станции расположены вдоль оживленных федеральных трасс, ведущих на горнолыжные курорты, и в крупных населенных пунктах региона. Теперь экологичный транспорт можно зарядить в Черкесске, Усть-Джегуте, Хабезе, Архызе, Карачаевске и станице Зеленчукской. ЭЗС построены в рамках пилотного федерального проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта при поддержке Минэнерго России. Карачаево-Черкесия вошла в число 40 регионов страны, которые включены в этот проект.