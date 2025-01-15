Федор Опадчий: Энергопотребление в России в 2024 году увеличилось на 3,1%

В Главном диспетчерском центре ЕЭС состоялся брифинг Председателя Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федора Опадчего для журналистов федеральных СМИ.

Глава Системного оператора представил итоги функционирования электроэнергетики России в 2024 году, рассказал о реализованных проектах ввода энергетической инфраструктуры, путях решения проблемы прогнозируемых локальных энергодефицитов в отдельных частях ЕЭС России, особенностях утвержденной Правительством РФ Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и основных задачах Системного оператора в 2025 году.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2024 году составило 1 174 млрд кВт·ч, что на 3,1% больше показателя 2023 года, потребление электроэнергии в России в целом (включая изолированно работающие энергосистемы) превысило прошлогодний показатель также на 3,1 % и составило 1191,7 млрд кВт·ч.

В 2024 году превышение максимума потребления мощности над достигнутыми в 2023 году значениями зафиксировано в трех ОЭС и 39 территориальных энергосистемах. В трех ОЭС и 13 территориальных энергосистемах установлены новые значения исторического максимума потребления мощности.

Электростанции ЕЭС России в 2024 году выработали 1 180,6 млрд кВт·ч, что на 2,9% больше фактической выработки 2023 года. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2024 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых на 3,6 % больше, чем в 2023 году, выработка ГЭС – на 4,9% больше уровня 2023 года, выработка СЭС – на 9,6% больше показателя 2023 года, выработка ВЭС – на 27,3% больше уровня 2023 года. Доля ТЭС в общей выработке составила 57,3%, ГЭС – 17,3%, АЭС – 18,2%, электростанций промпредприятий – 6,1%, СЭС – 0,3%, ВЭС – 0,7%.

Установленная мощность электростанций России на 1 января 2025 года составила 269 892,50 МВт, в том числе электростанций в технологически изолированных энергосистемах – 5 422,21 МВт.

За 2024 год суммарная установленная мощность электростанций ЕЭС России увеличилась на 618,40 МВт. Изменение показателя обусловлено вводом 1693,48 МВт нового оборудования, выводом из эксплуатации 1351,53 МВт генерирующих мощностей, а также увеличением или снижением установленной мощности действующего генерирующего оборудования за счет его перемаркировки. Среди основных реализованных проектов: ввод ПГУ-1, ПГУ-2, ГТУ-3 Ударной ТЭС общей мощностью 561,68 МВт; ввод Ивановских ПГУ 331 мощностью 213 МВт; ввод ТГ-9 Пермской ТЭЦ-9 мощностью 116,1 МВт и ТГ-4 Ижевской ТЭЦ-2 мощностью124,9 МВт; ввод 68,6 МВт мощностей Богдинской СЭС и 63 МВт Красинской СЭС.

В 2024 году введены в эксплуатацию 31 подстанция и переключательный пункт напряжением 110–500 кВ, в числе которых ПС 500 кВ Таежная, ПС 500 кВ Даурия, ПП 500 кВ Агорта (все объекты в ОЭС Востока) и 114 линий электропередачи напряжением 110–500 кВ, в том числе образованных путем выполнения заходов существующих ЛЭП на действующие объекты и строительство отпаек.

В 2025 году в соответствии с СиПР ЭЭС России на 2025–2030 годы, ожидается ввод генерирующих мощностей в объеме 3972,5 МВт, в том числе 1555,2 МВт мощностей ВЭС и СЭС. Среди наиболее крупных проектов – ввод 1200 МВт Курской АЭС-2, 307,8 МВт Ольховской ВЭС и 300 МВт УТЭЦ-2 ПАО «НЛМК». Планируется реконструкция трех подстанций 500 кВ, трех ЛЭП 500 кВ, одной подстанции 330 кВ. Также намечено строительство двух подстанций 500 кВ, подстанции 330 кВ, одной ЛЭП 500 кВ и одной ЛЭП 330 кВ.

Федор Опадчий отметил, что одним из основных итогов 2024 года стала полноценная отработка всех механизмов новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики. С прошлого года разработка одного из ключевых документов новой системы – СиПР ЭЭС России выполняется Системным оператором в том числе в отношении изолированных энергосистем.

«Третья по счету с момента запуска в январе 2023 года новой системы планирования Схема и программа развития электроэнергетических систем России – СиПР ЭЭС России на 2025–2030 годы выпущена в декабре 2024 года, в частности, с учетом планов по развитию технологически изолированных территориальных энергосистем. Документ стал итогом полной реализации той логики, которая была заложена в нормативную базу по изменению перспективного планирования в отрасли. В СиПР ЭЭС России в том числе подробно прописаны зоны перспективного локального дефицита. Эта информация уже используется для принятия соответствующих решений на уровне Правительства РФ», – отметил Федор Опадчий.

В 2024 году Системным оператором по новым правилам разработан еще один ключевой документ новой системы планирования – Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. На подготовку документа потребовалось почти два года.

«Генеральная схема – важнейший элемент реализации Энергетической стратегии России до 2050 года, в которой закрепляются основные приоритеты государственной энергетической политики на долгосрочную перспективу. Генсхема в том числе определяет технические решения по строительству гидро- и атомной генерации с длительными инвестиционными циклами, содержит оценку потребности в новых тепловых электростанциях и объектах ВИЭ», – отметил глава Системного оператора.

Цель документа – сформировать рациональную структуру генерирующих мощностей с учетом имеющихся технологий и площадок размещения крупных энергообъектов исходя из показателей экономической эффективности проектов на жизненном цикле. Как следствие, на ее основе можно сформировать представление о потребности в энергооборудовании, а также объемах необходимого финансирования до 2042 года.

В основу Генсхемы заложен разработанный Системным оператором прогноз долгосрочного спроса на электроэнергию и мощность, согласованный Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики 31.01.2024 г. и уточненный с учетом принятого состава ГАЭС. В 2025–2030 годах среднегодовой темп прироста потребления электроэнергии, согласно прогнозу, составляет 2,1%, а мощности – 1,5%. В 2031–2042 годах прогнозные показатели составляют соответственно 1,3% и 1%. По прогнозу в 2042 году потребление электроэнергии за год составит 1450 млрд кВт·ч, потребление мощности достигнет 208 ГВт.

Суммарный объем вводов генерирующего оборудования в 2025–2042 годах в соответствии с рассчитанной рациональной структурой составит 88,5 ГВт. В результате установленная мощность электростанций России вырастет почти на одну пятую (около 18%) до 299,3 ГВт. Это позволит компенсировать ожидаемый прирост потребления электроэнергии и мощности, избежать энергодефицита и соблюсти установленный уровень надежности энергосистемы. Избыточных капитальных вложений в развитие сети позволит избежать рациональное размещение новых электростанций вблизи перспективных центров роста нагрузки.

Основополагающий принцип Генсхемы – сбалансированное развитие всех типов генерации исходя из задачи обеспечения надежной работы энергосистемы и минимизации совокупных затрат потребителей и с учетом технологических особенностей работы разных типов электростанций. Документ разработан с учетом принятой в России стратегии низкоуглеродного развития. Так, согласно Генсхеме, планируется ввести 35,4 ГВт тепловой генерации, 28,8 ГВт новой атомной генерации, 16,6 ГВт солнечной и ветровой генерации и 7,8 ГВт ГЭС и ГАЭС. Развитие гидроэнергетики предполагает дальнейшее освоение гидропотенциала регионов Сибири и Дальнего Востока. Также планируются отдельные проекты по строительству гидроаккумулирующих электростанций. Это важный инструмент балансирования энергосистемы в том числе в условиях увеличения доли солнечной и ветровой генерации, выработка которой значительно зависит от погодных условий.

В результате структура установленной мощности энергосистемы России к 2042 года изменится. Доля атомных электростанций к 2042 году увеличится с 11,7% в 2023 году до 15,7%, а их доля в общей выработке электроэнергии в стране – до 24%. Существенно возрастет доля установленной мощности солнечных и ветровых электростанций – с 1,9% в 2023 году до 7,3% в 2042 году. Доля установленной мощности тепловых электростанций снизится почти на 10% – с 65,6% в 2023 году до 56,6% в 2042 году.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, член Правления, директор по энергетическим рынкам и внешним связям Андрей Катаев, директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс и директор по развитию энергосистем дочерней компании Системного оператора АО «НТЦ ЕЭС» Петр Антонов.

В рамках мероприятия журналисты посетили Главный диспетчерский центр ЕЭС и Центр подготовки персонала Системного оператора.