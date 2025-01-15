Одобрено строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой в районе Западное Дегунино

Выдано разрешение на строительство 52-этажного жилого дома на севере столицы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Здание возведут по адресу: Дмитровское шоссе, владение 83а.

«Специалисты Комитета оформили разрешительную документацию, и теперь застройщик может приступать к строительству дома общей площадью 52,2 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 662 квартиры. Под зданием предусмотрено два подземным уровня, где разместятся паркинг на 99 машино-мест и 54 кладовых», — отметил Антон Слободчиков.

По словам руководителя Мосгосстройнадзора, в комплексе запроектировано жилье различных планировок: от однокомнатных до трехкомнатных лотов, на верхних этажах расположатся квартиры с антресолью. Все квартиры будут сдаваться без отделки. После размещения проектной декларации в ЕИСЖС застройщик сможет открыть продажи и объявить цены на недвижимость. Реализация будет осуществляться с применением счетов эскроу.



Для управления комплексом будет использована система «умный дом» — инженерные системы здания и системы безопасности будут интегрированы в единую цифровую среду, а жители через мобильное приложение получат доступ к ряду функций, например, домофону.



Первый этаж займут магазины и сервисы, здесь планируется открыть минимаркет, аптеку, кофейню и салон красоты. На территории двора обустроят амфитеатр, детскую зону и спортивные площадки. Кроме этого, будет создан ландшафтный парк, доступный для жильцов.



В столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству жилых объектов.

«Мосгосстройнадзор будет контролировать строительство ЖК на Дмитровском шоссе на всех этапах. После того, как застройщик направит извещение о начале строительно-монтажных работ, будет составлена программа выездных проверок. К ним будут привлекаться специалисты Центра экспертиз для проведения лабораторно-инструментальных исследований работ и материалов», — добавил Антон Слободчиков.

Жилой комплекс «Свет» займет земельный участок площадью 1,16 га. Девелопером проекта выступает компания Dominanta.