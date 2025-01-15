Более 720 объектов ввели в Республике Крым и Севастополе по госпрограмме социально-экономического развития

Создание комфортной среды на территории Крымского полуострова является приоритетной задачей государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». В рамках нее ведется строительство и реконструкция социальных учреждений, автодорог, железнодорожной инфраструктуры, а также модернизация систем водоснабжения и водоотведения. С 2022 года куратором госпрограммы выступает Минстрой России.

«На совещании у Президента обсудили реализацию госпрограммы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя„. На территории Крымского полуострова мы проводим комплексную работу. При активной поддержке Президента и Председателя Правительства создаём необходимые условия для комфортной жизни людей. На сегодня завершены более 720 объектов и мероприятий. В том числе введены важные транспортные артерии, объекты собственной генерации и магистральные инженерные трубопроводы, а также социально значимые учреждения. Госпрограмма направлена не только на обновление инфраструктуры полуострова, но и на создание благоприятного инвестиционного климата. С 2015 года на полуострове действует свободная экономическая зона. На сегодня её участниками стали более 1,5 тыс. компаний. За 10 лет создано более 110 тыс. рабочих мест», - сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В рамках госпрограммы было построено и отремонтировано 1244 км дорог, проложено 1605 км газопроводов, а также выполнена реконструкция и строительство 553 км систем водоснабжения.

«В текущем году мы уделили особое внимание развитию транспортной инфраструктуры полуострова. Отремонтированы участки ключевых дорог и магистралей, на которых оборудованы надземные переходы для безопасного передвижения пешеходов. Продолжается активная работа по обеспечению транспортной доступности туристов, двигающихся в направлении Черноморского побережья по основной трассе «Таврида». Завершается строительство съезда к Южному берегу Крыма на участке между селами Донское и Перевальное по пути от Симферополя до Алушты. Ведется модернизация очистных сооружений, обновление коммунальных сетей. В целях сохранения экологии и уникальной природы Крыма нами проведена работа по рекультивации двух полигонов постпродуктов», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.

Накануне, в ходе совещания Президента России по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин представил десятилетние итоги действия госпрограммы.