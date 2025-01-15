«Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию четыре мобильные модульные подстанции на питающих центрах южного Подмосковья

В рамках работ по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей специалисты компании «Россети Московский регион» увеличили мощность четырех питающих центров за счет подключения мобильных модульных подстанций (ММПС).

Четыре ММПС мощностью по 25 МВА каждая установлены и включены в работу на подстанциях 110 кВ: «Ям», «Бронницы», «Кварц» и «Молоково» на юге Московской области.

Каждая из ММПС состоит из высоковольтного и низковольтного модулей, где размещены силовое оборудование, щит управления подстанции и распределительное устройство из четырех линейных ячеек.

Ввод в работу ММПС позволил осуществить перераспределение нагрузок по линиям электропередачи, благодаря чему качество и надежность улучшены у более 25 тысяч потребителей Раменского, Домодедовского и Ленинского городских округов. Кроме того, резерв мощности дает возможность присоединения к сетям компании новых потребителей электроэнергии.