«Россети Северный Кавказ» на 120% выполнили программу ремонтов энергообъектов в Северной Осетии в 2024 году

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в 2024 году с превышением плана реализовали Программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов. Выполнение основных показателей составило 120%.

Готовясь к зимнему максимуму нагрузок, энергетики отремонтировали порядка 180 километров линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Оперативно-ремонтные бригады заменили на ЛЭП свыше 1,9 тысячи дефектных изоляторов, 519 опор и почти 77 км провода, в том числе на самонесущий изолированный (СИП) порядка 40 км. СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям.



В числе приоритетных направлений – ремонт подстанций 35-110 кВ, в составе которых выполнен ремонт 4 силовых трансформаторов и 236 коммутационных устройств.



Кроме того, энергетики расчистили 24 гектара трасс воздушных линий электропередачи от поросли, которая могла стать причиной нарушения электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях.



Регламентные ремонтные работы также проведены в 2024 году на 145 трансформаторных подстанциях распределительных сетей.