7 января 2025 при поддержке Людиновокабель прошли лыжные гонки

В городе Людиново 7 января 2025 при поддержке Людиновокабель прошли 24-е лыжные гонки, посвященные памяти тренера-преподавателя В.Г.Дудкина.



Территория «Зеленых гор» встретила всех участников красивым пейзажем и отличной лыжной трассой. В традиционном спортивном мероприятии приняло участие более 150 спортсменов из Калужской и Брянской областей.



Поздравляем спортсменов и тренеров Аникушкина Андрея и Ковлагина Олега с отличным результатом в старте



Участники соревнований, гости и жители города отведали вкусной каши и вкусного чая, приготовленных сотрудниками МКУ ДО "СШОР" ТРИУМФ" им. М.А. Ухиной на костре.



Участники соревнований выразили особую благодарность заведующему отделом спорта, туризма и молодежной политики администрации МР» Город Людиново и Людиновский район» Рысиной О.А, Рыбакову Сергею за помощь в организации и проведении соревнований.