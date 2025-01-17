Энергетики повысили надежность электроснабжения семи МКД и социально значимых объектов г. Люберцы

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках текущей эксплуатации провели работы по замене электрооборудования в подстанции РТП-48, расположенной на ул. 8. Марта около д. 32 в г. Люберцы. От данной электроустановки запитаны такие социально важные объекты как детский сад № 3, СОШ № 26, котельная, торговый центр «Светофор», а также семь многоквартирных домов, а это около 4,5 тыс. потребителей.

В январе текущего года специалисты компании провели замену трансформатора, который исчерпал свой ресурс эксплуатации, на такой же новый агрегат в распределительной трансформаторной подстанции РТП-48. Выполненные мероприятия позволили восстановить надежную схему коммутации вторичных цепей, которая отвечает за работу релейной защиты и автоматики подстанции, что в итоге повышает надежность электроснабжения потребителей.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.